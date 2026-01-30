La Comisión Municipal de Box explicó cambios reglamentarios

La charla informativa se desarrolló este jueves en el Concejo Deliberante de Paraná.

A través de una charla informativa, la Comisión Municipal de Box (CMB) explicó los cambios en el nuevo reglamento de la Federación Argentina de Box (FAB) que rige desde el 1 de enero. El encuentro se desarrolló en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná.

Boxeadores, entrenadores, árbitros, jueces, promotores, periodistas y público en general, participaron de la jornada que tuvo como objetivo aclarar dudas y acompañar el proceso de adaptación de todos los actores del pugilismo,

Los disertantes fueron el presidente de la CMB, Héctor Bergara; la secretaria de la Federación Entrerriana de Box (FEB), Mariela Santini; el vicepresidente segundo de la CMB; y el árbitro nacional Rodrigo Witchi.

Además, Santini también aclaró nuevas normativas que ha implementado la FEB para los festivales en la provincia y los requisitos que se les exige a los pugilistas para poder contar con la posibilidad de disputar los títulos provinciales.

La jornada permitió despejar inquietudes, generar intercambio entre los distintos estamentos del boxeo local y fortalecer el conocimiento sobre una normativa que ya se encuentra en plena vigencia en todo el país.

Tras el cierre de la actividad, los presentes compartieron un ágape en el que continuaron debatiendo sobre estas modificaciones reglamentarias, informa Uno.

Algunas de las novedades del reglamento argentino de boxeo

Durante la charla se detallaron los principales puntos del nuevo reglamento, orientado a modernizar y unificar las normas del boxeo argentino con los estándares internacionales. Entre las modificaciones más relevantes se destacó la eliminación del límite de caídas en combates profesionales, quedando la potestad de detener la pelea en manos del árbitro, priorizando la integridad física de los púgiles.

Asimismo, se explicó la incorporación del empate técnico en situaciones de cortes accidentales provocados por cabezazos, una medida que busca aportar mayor equidad y seguridad en el desarrollo de los combates. En cuanto al boxeo amateur, se subrayó la unificación de géneros, ya que el nuevo reglamento elimina el apartado específico para el boxeo femenino, integrando todas las categorías bajo una misma normativa, por lo que las peleas de mujeres juveniles y mayores pasaron de tener rounds de dos minutos por uno de descanso a ser de tres minutos por uno de descanso.