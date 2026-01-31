La Unión volvió a casa y cortó su racha de derrotas

La Unión estaba sin ganar desde el 11 de enero (106-104 a Villa Mitre de Bahía Blanca).

Este viernes por la noche hubo doble presentación entrerriana en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Uno de esos encuentros fue en el estadio Carlos Delasoie, donde La Unión de Colón recibió la visita de Deportivo Norte de Armstrong.

Pese al mal momento en el que llegaba el conjunto colonense (cuatro derrotas consecutivas), no pasó sobresaltos durante el primer cuarto. Con un buen juego colectivo dio cuenta de un rival de mal presente (último en la Conferencia Sur) al que le sacó 10 puntos: 23-13.

En el segundo cuarto el partido se emparejó, pero La Unión mantuvo la distancia en el tanteador durante buena parte del tramo hasta aumentarla una vez que concluyó. Al cabo de los primeros 20 minutos el local ganaba 41-30.

En el tercer cuarto se dio la mejor producción del conjunto de Armstrong, que marcó 26 tantos y achicó a cinco la distancia respecto a su contrincante. Al último tramo ingresaron con ventaja para el Rojo por 61-56.

El equipo de Martín Guastavino no perdió la cabeza y logró imponerse en el tramo final para acabar obteniendo una victoria importante para ponerle fin a la mala racha y esperanzarse con subir en la tabla. Fue 80-72 el triunfo del Rojo para sepultar el mal paso en el torneo.

El goleador del juego fue Manuel Alonso, que aportó 23 puntos para la visita, bien secundado por el paranaense Juan Scacchi, autor de 14 puntos. En el Rojo destacó Gonzalo romero con 17 puntos y 11 rebotes, aunque hubo seis jugadores entre los nueve que pisaron la cancha que llegaron al doble dígito en puntos.

La próxima presentación de La unión será este domingo, nuevamente como local, frente a Gimnasia de La Plata. El partido comenzará a las 21.

-SÍNTESIS-

La Unión 80-72 Deportivo Norte.



Parciales: 23-13 // 41-30 (18-17) // 61-56 (20-26) // 80-72 (19-16).



Formaciones:

LA UNIÓN (80)

*Álvaro Merlo: 5pts, 6rbs, 4as, 3per, 1ta.

*Gonzalo Romero: 17pts, 11rbs, 2as, 1rec, 1per.

*Matías Caire: 12pts, 2rbs, 3as, 1per, 1ta.

*Rodrigo Acuña: 11pts, 8rbs, 1rec, 2per, 1ta.

*Guido Cabrera: 10pts, 7rbs, 2as, 1rec, 2per.

Nicolás Henriques: 12pts, 1rb, 3as, 3rec, 2per.

Lucio Longoni: 10pts, 5rbs, 2rec, 1ta.

Ignacio Eder: 1pt.

Valentino Salamone: 2pts, 1rec, 2rec.

DT: Martín Guastavino.



DEPORTIVO NORTE (72)

*Sebastián Mignani: 6pts, 4rbs, 7as, 3rec, 2per.

*Juan Scacchi: 14pts, 5rbs, 2as, 1per, 1ta.

*Manuel Alonso: 23pts, 4rbs, 2as, 1rec, 5per.

*Marco Luchi: 13pts, 6rbs, 1as, 1per.

*Gianmarco Reale: 6pts, 5rbs, 1per.

Francisco Rizzotti: 5pts, 3rbs, 1rec.

Federico Contrera: 5pts, 5rbs, 1as, 1rec, 3per.

Emiliano Vives: 2rbs, 1rec.

DT: Alejandro Cupulutti.



*Inicialistas.



Árbitros: Roberto Smith - Matías Sotelo.



Estadio: Carlos Delasoie.