Cámaras en despachos oficiales: se descartó el espionaje y el gobierno pondrá peritos para seguir investigando

La investigación judicial iniciada luego del hallazgo de cámaras ocultas en despachos oficiales permitió constatar que se trata de los dispositivos que se instalaron en la gestión anterior y que estaban inactivos. De esta manera, se descartó la posibilidad de un hecho de espionaje. La causa continúa abierta y el gobierno designará peritos para profundizar la pesquisa.

“Quedó claro que se trata de aquéllas cámaras y que no estaban operativas”, indicó a ANÁLISIS una fuente de Tribunales. La conclusión confirma lo anticipado por este medio luego de conocida la denuncia pública del gobierno provincial.

En el transcurso de la pesquisa, que se inició el miércoles 21 de enero luego del hallazgo de los dispositivos, se incorporó formalmente al expediente la entrevista que se le realizó al ex secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, cuando en 2019 formalizó una denuncia por el presunto delito de extorsión.

El ex funcionario, que hoy cumple prisión domiciliaria en Paraguay acusado del delito de contrabando, había recibido en ese entonces en su correo electrónico un archivo con imágenes producto de un hackeo de las cámaras que había mandado a instalar en los principales despachos de la Casa Gris.

La causa terminó archivada, pero Kueider declaró en la investigación penal preparatoria y esos dichos fueron clave para esclarecer el origen de los dispositivos encontrados la semana pasada.

“En la entrevista, Kueider da detalles de los dispositivos que hizo instalar y también explica que sacó el router y el DVR”, precisaron en Tribunales ante la consulta de ANÁLISIS. Puntualmente, se trata de tres dispositivos de grabación de audio y video que estaban ocultos dentro de sensores de movimiento.

En la investigación en curso se recibieron testimonios de técnicos que relevaron la instalación y del personal que encontró los dispositivos. También fueron entrevistados varios funcionarios. “En una de esas testimoniales quedó dicho que las cámaras son las mismas a las que hizo referencia Kueider en su denuncia”, se acotó.

En relación a un cable puntual cuyo recorrido y finalidad estaban en duda, se realizaron las revisiones correspondientes y se determinó que era para abastecer un router que ya no está, que se ubicaba en una repisa en medio de un pasillo.

Ahora resta realizar algunas entrevistas, entre ellas al coordinador de Gabinete del gobierno provincial, José Luis Patiño, que es quien ocupa la oficina donde estaba el rack con los cables de la cámara encontrada.

Más allá del recorrido judicial del trámite, en el plano político es posible que se abran nuevos debates.

Así lo anticipó días atrás el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, quien pidió públicamente el sábado al ex gobernador y actual senador nacional Gustavo Bordet (PJ-Entre Ríos) que informara si había ordenado la colocación de cámaras.

“Creo que tanto el exsecretario general como el exgobernador, deberían aclarar si obviaron, si olvidaron o intencionalmente no nos dijeron que dejaban cámaras ocultas en la Gobernación”, pidió Colello en una entrevista con Clarín.

Que las cámaras sean las mismas que se instalaron en la gestión anterior, para el funcionario “es doblemente grave porque si el exgobernador y el exsecretario general sabían que en sus oficinas había cámaras ocultas” deberían haberlo informado”.

Un miembro del gabinete consultado por este medio agregó que “si los dispositivos estaban instalados desde la gestión pasada y el ex gobernador no avisó durante el proceso de transición es algo gravísimo”. Luego, advirtió: "Si efectivamente eran las que instaló Kueider, recordemos que a él mismo lo hackearon y lo filmaron con esas cámaras”. Por último, acotó que “si el ex gobernador no sabía, también es algo muy grave” e informó que en la Casa Gris siguen de cerca la investigación judicial.

Más allá de las conclusiones alcanzadas en esta etapa, la causa que se inició luego del hallazgo continúa abierta y, según se informó a este medio, el gobierno designará peritos para profundizar la pesquisa.