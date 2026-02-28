Estados Unidos e Israel atacaron Irán: Netanyahu dijo que “hay indicios” de que el líder supremo murió

Humo se eleva tras una explosión, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra Irán, en Teherán, Irán, este sábado.

Lo confirmó Netanyahu en conferencia de prensa; se reportaron explosiones en varios países de la región; la Cruz Roja informa 200 muertos; el Ministerio de Defensa israelí se declaró en estado de emergencia; Trump había confirmado su participación.

Israel, con apoyo de Estados Unidos, realizó un ataque sorpresa contra Irán este sábado por la mañana, según confirmaron sus Fuerzas de Defensa, mientras los medios estatales iraníes reportaban explosiones en Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la participación en “importantes operaciones de combate”.

La información fue confirmada en un primer momento por la oficina del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado, que señaló que el ataque buscaba “eliminar amenazas”, pero no ofreció más detalles.En medio de la incertidumbre de lo que ocurrió, Netanyahu afirmó que “hay indicios” de que el guía supremo iraní Alí Jamenei, según informó la agencia AFP.

El Comité Internacional de la Cruz Roja de Irán dice que los ataques aéreos israelíes y estadounidenses en Irán han matado a 201 personas y herido a 747, según comentarios en la televisión estatal iraní, citados por la agencia AP. La organización humanitaria manifestó que el ataque afectó a 24 de las 31 provincias de Irán.

El primer ataque ocurrió cerca de las oficinas del ayatollah Ali Khamenei, en Teherán. En un principio no estaba claro si el líder supremo de Irán, de 86 años, se encontraba en las dependencias. Poco después, un funcionario iraní aseguró que fue trasladado a un “lugar seguro”, según informó The Jerusalem Post. Horas más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó a la cadena estadounidense NBC que el líder supremo y todos los altos cargos estaban bien. El ayatollah está vivo “que yo sepa”, remarcó y tras ello sumó: “Todos los oficiales de alto rango están vivos”.Tras la operación, medios estatales iraníes informaron sobre explosiones en otras ciudades iraníes como Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj. Horas más tarde, ya de noche, varios periodistas volvieron a reportar estruendos aunque sin confirmaciones oficiales.

En un video difundido en redes sociales, el presidente estadounidense afirmó que el objetivo es “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística” y advirtió al régimen iraní: “Serán borrados”. Además, sostuvo que la ofensiva busca “defender al pueblo estadounidense eliminando la amenaza del régimen iraní”.

Según Trump, Teherán continuó desarrollando su programa nuclear y planea desarrollar misiles con capacidad para alcanzar Estados Unidos. En el mismo mensaje, instó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el ataque buscaba “eliminar la amenaza existencial” que representa la república islámica.

“Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: hace instantes Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán”, afirmó Netanyahu en un mensaje en video.

El primer ministro también dijo que la “acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”.En el momento del ataque, las FDI enviaron una advertencia nacional a todos los ciudadanos para que permanecieran cerca de espacios protegidos. “Esta es una alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de que se lancen misiles hacia el Estado de Israel”, indicaron.

Horas después, el ejército israelí anunció que había detectado misiles lanzados desde Irán, en aparente respuesta al ataque lanzado por Israel contra la república islámica. “Hace poco rato, las sirenas sonaron en distintas áreas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel”, precisaron.

Según testigos, una explosión resonó en la capital de Irán y se reportó que una nube de humo se elevaba al cielo desde el centro de la ciudad. Después del anuncio de la ofensiva iraní, más explosiones golpearon Teherán.Esto sucede en medio de una alta tensión entre Irán y Estados Unidos por el programa nuclear. Trump ordenó que una vasta flota de aviones de combate y buques de guerra se dirigieran a la región para tratar de presionar a Irán a llegar a un acuerdo.

De hecho, la región está en vilo desde que el republicano amenazó con ataques militares contra Irán si sus líderes no aceptaban sus demandas, incluida la de frenar su programa nuclear.Un funcionario de seguridad israelí dijo a Reuters que la operación fue planeada durante meses y su fecha fue fijada hace varias semanas.

En medio de la amenaza que los ataques representan en la región, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), liderada por el argentino Rafael Grossi, llamó este sábado a la “moderación”.

“El OIEA sigue de cerca los acontecimientos en Oriente Medio y pide moderación para evitarle riesgos en cuanto a seguridad nuclear a los habitantes de la región”, indicó la agencia.

Explosiones en Abu Dabi, Qatar y Bahréin

Tras el ataque, se reportan explosiones en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Qatar y Manama (Bahréin), donde hay bases militares de los Estados Unidos.

Primero fueron las autoridades de Bahréin las que confirmaron que unas instalaciones de la V Flota de Estados Unidos en esta rica monarquía del Golfo se vieron alcanzadas en un “ataque con misiles”.“El centro de servicios de la V Flota sufrió un ataque con misiles. Les daremos detalles más adelante”, indicó en un comunicado el gobierno de esta monarquía del Golfo. Se presume que podría tratarse de una posible respuesta del régimen ante los sorpresivos ataques de este sábado por la mañana.En paralelo, residentes de Abu Dabi dijeron haber escuchado fuertes explosiones. Dos habitantes reportaron los estallidos en la capital emiratí, que alberga una base militar que acoge a personal estadounidense.También se escucharon en Qatar, donde se encuentra la base estadounidense más grande de Medio Oriente, con unos 10.000 soldados. Y en Riad, capital de Arabia Saudita.

Esto se suma a una serie de explosiones sobre Jerusalén, luego de la activación de las sirenas de ataque aéreo y de que el ejército dijera que había detectado múltiples proyectiles lanzados desde Irán.

Espacios cerrados y vuelos cancelados

Irán, Israel e Irak cerraron su espacio aéreo, y en Jordania se activaron las sirenas antiaéreas. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos anunció el cierre de su espacio “temporal y parcialmente” como medida de precaución excepcional. Además, Kuwait y Qatar cancelaron todos sus vuelos por el momento.

En ese marco, varias aerolíneas anunciaron este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Medio Oriente.

El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubai y Abu Dabi hasta el domingo.Air France anuló sus vuelos previstos para este sábado hacia y desde Tel Aviv y Beirut “debido a la situación de seguridad” en estos destinos. La compañía franco-neerlandesa anunció que comunicará más adelante su programa de vuelos para los próximos días.También British Airways suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv y Baréin hasta el 3 de marzo, afirmó la empresa.Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Swiss, Norwegian y Air India. La agencia de transporte aéreo rusa informó también la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán e Israel.

Reacciones internacionales

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán desató fuertes reacciones internacionales, que van desde el respaldo a la desaprobación, con gran inquietud frente al riesgo de una escalada regional.

Rusia criticó a Estados Unidos e Israel por “emprender un ataque peligrosamente irresponsable” que, según Moscú, está “sumiendo a todo Medio Oriente en el abismo”.“Washington y Tel Aviv se embarcaron una vez más en una peligrosa aventura que está acercando rápidamente a región a una catástrofe humanitaria, económica y posiblemente radiológica”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.Por su parte, Brasil expresó su “profunda preocupación” por los ataques. “El gobierno brasileño condena y expresa su profunda preocupación por los ataques”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. “Brasil exhorta a todas las partes a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima contención para evitar una escalada de las hostilidades y garantizar la protección de la población civil y de la infraestructura civil”, añadió.

En tanto, en una declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ambos dirigentes pidieron “a todas las partes que ejerzan la máxima moderación, que protejan a la población civil y respeten plenamente el derecho internacional”. “Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial”, indicaron.

El gobierno británico dijo no querer “ver que la situación empeore y degenere en un conflicto regional más amplio”, informó un portavoz en un comunicado.

Asimismo, Francia insistió en que la prioridad es la protección de sus ciudadanos y de sus fuerzas en la región de Medio Oriente, según declaró la ministra francesa delegada de las Fuerzas Armadas, Alice Rufo, pocos minutos después del anuncio de los ataques.

“Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”, señaló por su parte el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En tanto desde Australia salieron a respaldar la medida. “Australia apoya la acción de Estados Unidos para impedir que Irán se dote de armas nucleares”, declaró el primer ministro Anthony Albanese, que sumó: “Desde hace mucho tiempo se reconoce que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales”.

Fuente: Agencias AP y AFP, La Nación.