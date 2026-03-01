Echagüe perdió ante Ateneo y jugará por la permanencia

Este sábado por la noche se jugó el segundo encuentro en el marco de los cuartos de final de la Ronda Permanencia de la Liga Nacional de Vóley Masculino. En ese marco, el Atlético Echagüe Club visitó a Ateneo Mariano Moreno en el Polideportivo Provincial Fray Mamerto Esquiú de Catamarca. Los árbitros del juego fueron Antonio Burgos y Fernando Plaza.

El Negro fue por delante en el tanteador durante buena parte del primer parcial frente al conjunto catamarqueño, pero hacia el cierre comenzó a fallar y el Lobo Chacarero sacó la distancia precisa para imponerse por 25/22.

En el segundo parcial no hubo ninguna chance para el Negro de Paraná, que cayó por un inapelable 25/14 que lo forzó a jugar el último set con la obligación de ganar. Echagüe no pudo sacar el set adelante y acabó perdiendo por 25/21, de manera que se concretó el 3-0 en favor del conjunto anfitrión.

Con la derrota, el Atlético Echagüe Club perdió la serie por 2-0 y ahora está obligado a jugar un encuentro por la permanencia frente a Libertad de San Jerónimo Norte.

El conjunto santafesino, otrora rival del paranaense en la fase de grupos, viene de perder la misma instancia que Echagüe frente a Infernales de Salta. En su caso fue doble derrota por 3-1 en el estadio “La Calderita” de San Jerónimo.

En el partido que acabó con derrota frente a Ateneo Mariano Moreno, Echagüe salió a la cancha con Enrique Gallinger, Denis Pérez, Henry Sinner, Franco Bournot Nasca, Elián Carricaburu y Juan Hollman como titulares. Como líbero se desempeñó Fausto Galizzi Kohan.

El plantel dirigido por Juan Corona se completa con Thiago Pérez, Javier Dibur, Augusto Moscovich y Salvador Mansilla.