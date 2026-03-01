Rocamora volvió a perder en Mar del Plata y se hunde en la tabla

En la noche del sábado, Rocamora de Concepción del Uruguay concluyó su paso por Mar del Plata con un duelo ante Quilmes. En el marco de la Liga Argentina de Básquet, el Rojo enfrentó al Indio en un duelo que contó con el arbitraje de José Domínguez y Romina Morales Ibarra.

El equipo de Juan Amato Ayala sorprendió con un parcial de 7-0 en el inicio, pero Quilmes se recuperó a partir de un triple de Juan De la Fuente que a continuación anotó un doble y cambió el rumbo del encuentro. Con un parcial de 13-0 el local pasó a ganarlo y, aunque Rocamora reaccionó antes del cierre, consiguió retirarse en ventaja por 22-19.

En el segundo parcial comenzó la rotación de los entrenadores y con ella Quilmes tuvo más respuestas. Con Federico De Miguel, el conjunto anfitrión encontró otra vía para convertir y llegó a tomar 15 puntos de ventaja, con los que se retiró al descanso más prolongado del encuentro. Parcial de 26-14 y resultado global de 48-33.

En el reinicio del juego no hubo cambios. Aunque Amato Ayala probó con Agustín Carnovale y en otros con Franco Maeso, el Rojo no encontró formas de acercarse en el tanteador, con lo que el conjunto quilmeño transitó tranquilo el tercer parcial. Al cabo de los diez minutos de juego correspondientes, los anfitriones se retiraron con 18 puntos de ventaja: 66-48.

Rocamora no bajó los brazos y comenzó el último parcial con solidez defensiva y buena producción en ataque para lograr acercarse a siete puntos después de una carrera de 11-0. El anfitrión reaccionó a tiempo y De la Fuente cortó la racha del Rojo para acabar devolviendo la ventaja al doble dígito poco después. Rocamora ganó el parcial por 22-19, pero Quilmes se quedó con el partido por 85-70.

Lo próximo para el Rojo uruguayense será frente a Deportivo Viedma, equipo al que visitará este lunes 2 de marzo a partir de las 21. El conjunto entrerriano está 14° en la tabla de posiciones de la Conferencia Sur con un récord de ocho victorias y 16 derrotas. Quilmes, por su parte, está cuarto con un récord de 16-9 y este martes 3 de marzo, desde las 21, recibirá a Central Entrerriano.

-SÍNTESIS-

Quilmes 85-70 Rocamora.



Parciales: 22-19 // 48-33 (23-14) // 66-48 (18-15) // 85-70 (19-22).



Formaciones:

QUILMES (85)

*Darry Moore Jr: 6pts, 4rbs, 1per.

*Leonel Luna: 2pts, 1rb, 1rec.

*Pablo Alderete: 10pts, 6rbs, 5as, 1rec, 5per, 1ta.

*Joaquín Ríos: 10pts, 6 rbs, 2as, 3rec.

*Juan De la Fuente: 23pts, 1rb, 4as, 3rec, 5per.

Agustín Segurola: 2pts, 3rbs, 2as, 2rec, 1per.

Tiago Labrador: ---.

Juan Nally: 4pts, 7rbs, 1per.

Renzo Giacone: 1rb, 1per.

Manuel Marfil: 1rb.

Matías Domine: 5pts, 3rbs, 3as, 1per.

Federico De Miguel: 23pts, 1rb, 2rec, 2per.

DT: Javier Bianchelli.



ROCAMORA (70)

*Maximiliano Acevedo: 4pts, 5rbs, 1as, 1rec, 2per.

*Franco Maeso: 14pts, 10rbs, 1as, 2rec, 3per.

*Tomás Losada: 8pts, 5rbs, 5as, 1rec, 3per.

*Valentino Occhi: 1pt, 3rbs, 2as.

*Gendry Correa Echenique: 19pts, 2as, 1rec, 5per.

Franco Ferreyra Bonnín: 1pt, 1rb, 1ta.

Juan Fernández: 9pts, 7rbs, 2as, 2rec, 2per.

Bautista Mangioni: ---.

Pascual Santini: 2pt, 1rb, 2per.

Agustín Carnovale: 12pts, 7rbs, 1as, 3rec, 1per.

DT: Juan Amato Ayala.



*Inicialistas.



Árbitros: José Domínguez - Romina Morales Ibarra.



Estadio: José Martínez.