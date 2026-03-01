Martín Menem y el intendente Davico disfrutaron del Carnaval y respaldaron la distinción de Fiesta Nacional

El intendente de Gualeguaychú Mauricio Davico recibió al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem en el Carnaval del País.

El presidente de la Cámara de Diputados fue uno de los artífices para que el espectáculo sea declarado Fiesta Nacional. Durante la última noche de la edición 2026, presenció el paso de las cuatro comparsas junto al presidente municipal.

Este sábado, la edición 2026 del Carnaval del País tuvo su gran noche y las comparsas se despidieron en medio de un Corsódromo repleto y en un clima de fiesta. A lo largo de 11 jornadas, el espectáculo más emblemático de Gualeguaychú estrenó el título de Fiesta Nacional, una distinción esperada desde por décadas en la ciudad.

Y, precisamente, uno de los artífices que gestionó este logro, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, estuvo presente en el palco oficial para disfrutar junto al intendente Mauricio Davico de la última jornada del Carnaval del País.

“Esta noche vine a acompañar a mi amigo Mauricio. Me había invitado hace unos meses atrás en el lanzamiento oficial de la temporada y vine por fin a conocer el carnaval. Ya visité Gualeguaychú, pero me faltaba vivir este espectáculo”, remarcó el diputado nacional en la previa ante los medios locales.

“Quiero agradecerle a Martín por venir a visitarnos. Me había dicho que quería conocer el Carnaval del País, y esta noche finalmente se dio. Pero también quiero agradecerle porque nos ayudó mucho a que el carnaval sea Fiesta Nacional, al igual que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli”, sostuvo, por su parte, el presidente municipal.

El anhelado sueño de la Fiesta Nacional se concretó a fines de septiembre del año pasado, en el stand que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes montó en la Feria Internacional de Turismo. En ese marco, Scioli entregó la Resolución de la Declaración al intendente Davico durante un acto que contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y los integrantes de la Comisión del Carnaval del País.

“Apenas asumió el presidente Javier Milei y yo como Diputado Nacional, el intendente Mauricio Davico me manifestó la necesidad de que el Carnaval del País sea Fiesta Nacional. Fue entonces que comenzamos con las gestiones necesarias y lo fuimos guiando en la parte administrativa para que se consiga el objetivo, algo que comenzó a ser una realidad este verano y que era muy anhelado por todos los vecinos de Gualeguaychú”, explicó Menem sobre cómo fueron las gestiones en conjunto para lograr la Resolución.

Asimismo, destacó que “más allá del cariño que le tengo, Mauricio es un Intendente que acompaña la agenda del presidente Milei, baja impuestos, desregula y le saca el Estado de la espalda a los ciudadanos de Gualeguaychú. Ha bajado casi el 70% de las tasas, y esto es un ejemplo que muchos intendentes deberían seguir a lo ancho y a lo largo de toda la Argentina”, agregó el presidente de la Cámara de Diputados.

Finalmente, el Davico hizo un balance sobre la temporada 2026: “La verdad es buena, sobre todo respecto al año anterior. Creo que este verano es muy positivo, con mucho turismo, algo que vemos en las estadísticas de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, con quien hemos encarado un trabajo en conjunto, y también por los datos que hemos compilado desde el Municipio”, destacó.

“El Carnaval del País es nuestro gran llamador, por lo que aprovecho para agradecer a todos los representantes de la Comisión organizadora y a los integrantes de los clubes por el trabajo que han realizado y que se vio reflejado en la venta de entradas, sobre todo en estas últimas noches. Esto muestra que si trabajamos de manera articulada con los privados y las instituciones podemos hacer que a toda la ciudad le vaya mejor”, concluyó.

Uno de los puntos a destacar a lo largo de las 11 noches del Carnaval del País fue la marcada presencia del Gobierno de Gualeguaychú mediante acciones de salud, promoción turística, seguridad vial y conductor designado, prevención acerca de enfermedades estacionales como el dengue, recolección y separación de residuos, cobertura de servicios a cargo de Defensa Civil y la Feria +Carnaval, con la renovación de los puestos alrededor del Corsódromo.

El último capítulo del Carnaval del País se concretará el martes 3 de marzo, cuando en el Centro de Convenciones se realice la apertura de sobres y se sepa si Papelitos, Ará Yeví, Marí Marí u O’Bahía será la comparsa que se consagre campeona de la temporada 2026.