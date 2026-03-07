Argentina comienza la disputa del Seven de Vancouver

Este sábado la Argentina comenzará a disputar el quinto torneo correspondiente a la Serie Mundial de Rugby Seven. En la ciudad de Vancouver, Canadá, el equipo argentino formará parte del Grupo B, en el que deberá medirse con Australia, Fiji y Francia.

El primer partido para los argentinos será a partir de las 15.57 frente al combinado australiano. Luego, desde las 20.07, se medirá con Fiji y concluirá la jornada a las 23.34 ante Francia. Todos los horarios son de Argentina y los tres partidos se disputarán en el BC Place de Vancouver.

La Zona A del Seven de Vancouver estará integrada por Nueva Zelanda, España, Gran Bretaña y Sudáfrica. Los ocho seleccionados que participan de estos torneos forman parte de la élite global del rugby seven.

En el último torneo disputado en Perth, Australia, el combinado dirigido por Santiago Gómez Cora finalizó en el quinto puesto, sumando 12 puntos. Actualmente está en la sexta colocación de la tabla general con 44 unidades y deberá remontar mucho en los dos últimos torneos si pretende llegar a la parte alta de la tabla.

El plantel para disputar los Sevens de Vancouver y Nueva York fue confirmado algunos días atrás. Los jugadores elegidos son: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.