Recreativo debutó con derrota en la Liga Federal

En condición de local, Recreativo no pudo en su debut ante Rivadavia.

Este viernes se puso en marcha la disputa de la Zona A de la Conferencia Litoral en el marco de la Liga Federal de Básquet. Recreativo de Paraná recibió a Rivadavia Juniors de Santa Fe en el estadio Antonio Zorzet para su estreno dentro del campeonato.

El Bochas tuvo un promisorio primer cuarto en el que acabó adelantado en el tablero por cinco puntos (23-18), pero en el segundo tramo llegó la recuperación del conjunto santafesino que secó al anfitrión y pasó a ganarlo por siete (41-34).

El equipo paranaense se recuperó y no dejó a su rival escaparse durante el tercer cuarto, en el que consiguió igualar el desarrollo (50-50) aunque acabó yéndose al descanso abajo por cuatro puntos: 58-54.

Recreativo achicó distancias y a solo 27 segundos del final consiguió ponerse a un punto con un triple de Francisco Frávega (79-78), sin embargo, Rivadavia manejó muy bien la última ofensiva y acabó gastando el tiempo hasta el sonido de la chicharra. Fue victoria de los visitantes en el estreno.

En el anfitrión hubo dos goleadores destacados: Lucio Frávega y Juan Krapp aportaron 17 puntos cada uno, aunque el segundo además tomó ocho rebotes. En cuanto al equipo de Emanuel Schifitto, contaron con el máximo anotador del juego: Mauro Natta convirtió 20 puntos, tomó ocho rebotes y otorgó dos asistencias.

Este sábado habrá continuidad en la Liga Federal con la disputa de los dos encuentros restantes de esta jornada. Urquiza de Santa Elena recibirá a Sionista y La Armonía de Colón visitará a Gimnasia de Santa Fe: ambos encuentros comenzarán a las 21.

En la primera fecha quedará libre Quique, que igual debutará el domingo en el inicio de la segunda jornada recibiendo al Bochas conducido por Oscar Heis.

Fixture | Zona Litoral “A” | Fecha 1

Viernes 6/3:

Recreativo 78-79 Rivadavia Jrs.



Sábado 7/3 - desde las 21:

Urquiza (Santa Elena) - Sionista.

Gimnasia Santa Fe - La Armonía.



Libre: Quique.