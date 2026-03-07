Capibaras sufrió su primera derrota en el Súper Rugby Américas

Este viernes por la tarde se llevó a cabo la presentación por la tercera fecha del Súper Rugby Américas para Capibaras XV. La franquicia litoraleña salió por primera vez de su región para enfrentarse a Pampas en el estadio del Club San Isidro. El árbitro del juego fue el uruguayo Francisco González.

Desde el arranque del juego el partido estuvo abierto a partir de un error del visitante en un scrum que permitió un free kick, luego un penal, line y maul para la apertura del marcador. Fue Ignacio Bottazzini quien pisó el ingoal de Capibaras para el 7-0 parcial (convirtió Bautista Farisé).

Eso despertó al conjunto litoraleño, que empezó a desarrollar un juego muy cercano al ingoal rival, forzando sus errores. A partir de una falta que derivó en un penal, Ignacio Dogliani obtuvo el descuento a los 17 minutos.

Tal fue la insistencia del conjunto visitante, que incluso logró pasar al frente todavía en la primera mitad con un try del propio Dogliani para el 8-7 parcial antes del final. Mejor fue la situación aun cuando en el arranque del complemento un nuevo penal convertido por Dogliani le dio ventaja de cuatro a los litoraleños (11-7), pero Pampas reaccionó.

El elenco bonaerense pisó el ingoal litoraleño por medio de Santiago Cordero para pasar al frente por 12-11. Dogliani respondió con dos penales para el 17-12 parcial, pero un try de Santiago Pernas convertido por Farisé adelantó al anfitrión por 19-17. Hubo un último penal de Dogliani para el 20-19 parcial, pero Capibaras no aguantó.

Sobre el final, el anfitrión contó con dos penales para acabar ganando el juego. Ambos fueron convertidos por Farisé para el resultado final de 25-20.

Capibaras cayó, pero sumó un punto con lo que ahora está tercero con 11 unidades, misma cantidad de puntos que ostentan Los Pampas. El líder es Tarucas, que suma 13 puntos después de un arranque con tres victorias.

-SÍNTESIS-

Pampas 25-20 Capibaras XV.



Formaciones:

Pampas: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini, Marcos Camerlinckx; Rodrigo Fernández Criado, Francisco Sluga; juan Penoucos, Augusto Cabano Wall, Juan Bernasconi; Lucas Marguery, Bautista Farisé; Santiago Cordero, Felipe Ledesma, Agustín Fraga, Santiago Pernas y Tobías Wade.

DT: Juan Leguizamón.



Capibaras XV: Diego Correa, Manuel Cuneo, Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio, Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Manuel Berstein; Alejo Sugasti, Ignacio Dogliani; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch.

DT: Nicolás Galatro.



Amonestados:

29’ST: Alfonso Latorre (PAM).

32’ST: Juan Rodríguez (CAP).



Árbitro: Francisco González (Uruguay).



Estadio: Club San Isidro.