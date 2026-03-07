Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

El Pro League Futsal llegará a Paraná con un evento de exhibición el próximo sábado.

La ciudad de Paraná se alista para vivir una jornada especial para los amantes del fútbol sala con la llegada de Pro League Futsal y el reconocido equipo Team Balanza. El evento será el 14 de marzo desde las 19 en el estadio Luis Butta del Atlético Echagüe Club.

El Team Balanza alcanzó gran popularidad en redes sociales y es liderado por el creador de contenido argentino Matías Amboade, de 24 años. El joven influencer logró una importante repercusión en plataformas como Instagram y TikTok gracias a sus videos de entretenimiento, desafíos y contenidos vinculados al fútbol.

El evento formará parte de Futsal Pro League, una propuesta que recorre distintas ciudades del país con el objetivo de acercar el espectáculo del futsal al público, combinando deporte, entretenimiento y la participación de equipos invitados en una jornada pensada para toda la familia.

La presencia de Team Balanza genera una marcada expectativa entre los fanáticos, ya que el equipo convoca habitualmente a una gran cantidad de seguidores que acompañan cada una de sus presentaciones y que consumen su contenido digital, transformando cada encuentro en un verdadero show deportivo.

La jornada tendrá tres encuentros, que incluirán un duelo entre un representativo de Paraná y otro de Buenos Aires en la rama femenina, y un duelo entre Echagüe y Universitario en el masculino.

Partidos | Echagüe

Representativo Paraná vs. Bs. Aires (Femenino).

Echagüe vs. Universitario (Masculino).

Team Balanza vs. 1 de Julio (Masculino).