Episcopado: convocaron a varios obispos a la Comisión Permanente para preparar la 128ª Asamblea Plenaria

Imagen de archivo de una reunión de la Comisión Permanente de la CEA. El 9 y 10 de marzo en la sede de la CEA. Habrá intercambio pastoral, informes regionales y avances en la preparación de la próxima Asamblea Plenaria.

Los días 9 y 10 de marzo se llevará a cabo la 202ª reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, en la sede de este organismo.

El encuentro será presidido por monseñor Marcelo Colombo, acompañado por el cardenal Ángel Rossi SJ y monseñor César Fernández, vicepresidentes primero y segundo respectivamente, junto a monseñor Raúl Pizarro, secretario general. Ellos integran la Comisión Ejecutiva del Episcopado.

Durante la reunión se realizará un intercambio pastoral entre los obispos participantes y se presentarán los informes sobre los encuentros realizados por las distintas regiones pastorales del país que forman parte del camino de reflexión y comunión de la Iglesia en la Argentina.

Asimismo, se presentará el Encuentro Nacional de Grupos Misioneros, se continuará la reflexión sobre la reforma de los estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina, y se avanzará en la preparación de la 128ª Asamblea Plenaria, que reunirá próximamente a todos los obispos del país.

Oficina de Comunicación y Prensa Conferencia Episcopal Argentina invitó “al Pueblo de Dios a acompañar este encuentro con su oración, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine el discernimiento de los pastores y que María, Madre de la Iglesia, fortalezca la comunión y sostenga a nuestra Iglesia en la esperanza”.

Los obispos convocados para esta reunión son: el cardenal Vicente Bokalic CM (Santiago del Estero); monseñores Jorge García Cuerva (Buenos Aires), Alberto Bochatey OSA (auxiliar de La Plata), Ramón Dus (Resistencia), Damián Nannini (San Miguel), Héctor Zordán MSsCc (Gualeguaychú), Ariel Torrado Mosconi (Nueve de Julio), Dante Braida (La Rioja), Jorge González (auxiliar de La Plata), Martín Fassi (San Martín), Jorge Lozano (San Juan de Cuyo), Gustavo Carrara (La Plata), Carlos Azpiroz Costa OP (Bahía Blanca), Sergio Buenanueva (San Francisco), Guillermo Caride (San Isidro), Hugo Araya (Cruz del Eje), Gabriel Barba (San Luis), Gustavo Zurbriggen (Concordia), Gustavo Montini (Santo Tomé), Carlos Sánchez (Tucumán), Jorge Scheinig (Mercedes-Luján) y Roberto Álvarez (Rawson).