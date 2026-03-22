La fecha 12 de la Liga Profesional sigue con cinco partidos

River y Sarmiento serán dos de los equipos que saldrán a la cancha este domingo.

La actividad futbolística prevista para este domingo indica que habrá cinco encuentros correspondientes a la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Los encuentros comenzarán a las 15.30 y finalizarán entrada la noche. Habrá actividad por ambas zonas.

15.30: Sarmiento - Aldosivi (Zona B)

La actividad comenzará en Junín con el encuentro entre Sarmiento y Aldosivi en el marco de la Zona B. El partido en el estadio Eva Perón contará con el arbitraje de Bruno Amiconi y la presencia en el VAR de Silvio Trucco. La transmisión será responsabilidad de ESPN premium.

El Verde intentará reencontrarse con la victoria luego de su reciente caída ante River Plate por 2-0: actualmente se ubica 12° en la tabla con 10 puntos. Peor es la situación del Tiburón, que aunque en su último partido empató con Huracán por 0-0, es uno de los dos equipos que todavía no ganó en el campeonato: tiene cinco unidades y está penúltimo en su zona.

Aunque el partido no prevé presencias entrerrianas desde el arranque, el banco del equipo juninense tendrá al ex Patronato Facundo Sava ordenando al equipo.

17.45: Estudiantes (Río Cuarto) - River (Zona B)

En el estadio Ciudad de Río Cuarto, Estudiantes jugará como local en un partido histórico para la ciudad, ya que recibirá a River Plate en el marco de la Zona B. El duelo comenzará a las 17.45 y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa. El VAR estará a cargo de Salomé Di Iorio y la transmisión correrá por cuenta de TNT Sports.

En su última presentación, el cuadro riocuartense perdió como visitante ante Racing por 2-0, con lo que suma cuatro puntos y está último -misma posición que ocupa en la tabla anual tras la victoria de Newell’s-. El Millonario, por su parte, venció a Sarmiento por 2-0 y ahora está en la sexta posición de su grupo con 17 unidades.

En la previa del encuentro no se presumen presencias entrerrianas desde el arranque, aunque en su debut, el entrenador Gerardo Acuña podría disponer de alguno de los tres ex Patronato que tiene en su plantel: Facundo Cobos, Raúl Lozano o Sergio Ojeda.

20: Boca Juniors - Instituto (Zona A)

En el estadio Alberto J. Armando continuará la actividad con el partido entre Boca Juniors e Instituto de Córdoba. El juego por la Zona A comenzará a las 20 y tendrá el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Jorge Baliño. La transmisión será de ESPN premium.

El Xeneize viene de empatar 1-1 con Unión de Santa Fe, con lo que está séptimo en su grupo con 14 puntos; mientras que la Gloria suma 11 unidades luego de su importante victoria ante Independiente por 2-1 en su última presentación.

En la previa del partido no se esperan presencias entrerrianas desde el arranque.

22.15: Independiente Rivadavia - Rosario Central (Zona B)

A partir de las 22.15 habrá dos encuentros correspondientes a la fecha 12 y uno de ellos será en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza. Independiente Rivadavia recibirá a Rosario Central por la Zona B con arbitraje de Pablo Echavarría y presencia en el VAR de José Carreras. La transmisión será de ESPN premium.

La Lepra viene de vencer a Gimnasia como visitante por 3-2, con lo que llegó a 20 puntos y lidera su grupo; mientras que el Canalla dio vuelta su partido ante Banfield, al que venció por 2-1 como local, y llegó a 18 puntos, con los que está cuarto.

Este encuentro no prevé la presencia de futbolistas entrerrianos desde el arranque en ninguno de los dos elencos.

22.15: Argentinos Juniors - Platense (interzonal)

El otro duelo de las 22.15 es el partido interzonal entre Argentinos Juniors y Platense. Estos equipos se enfrentarán en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Fernando Echenique y presencia en el VAR de Fernando Espinoza. La transmisión del encuentro correrá por cuenta de TNT Sports.

El Bicho llega luego de un empate 1-1 con Tigre que lo dejó en la undécima posición de la Zona B con 11 puntos; mientras que el Calamar perdió en su último partido ante Vélez por 2-0 y tiene 14 unidades, con las que aparece en la novena posición de la Zona A.

Este encuentro no prevé presencias entrerrianas, aunque en el local podría decir presente el ex Patronato Francisco Álvarez.