Gualeguaychú: falleció el asambleísta ambiental Juan Bautista Veronesi, paladín del Sí a la vida

Gualeguaychú amaneció hoy con una infausta noticia: el vecino Juan Bautista Veronesi había ingresado al Servicio de Guardia del Hospital Centenario con síntomas cardiológicos, y pese a los esfuerzos médico, se conoció su posterior fallecimiento.

Veronesi -maestro por vocación y con un fuerte compromiso con la ruralidad- fue un referente de los reclamos de Gualeguaychú contra las pasteras de Uruguay.

Es difícil hablar de fundadores en un movimiento tan colectivo como plural, pero sin duda que Veronesi fue uno de sus primeros animadores y un militante constante en la defensa de la vida.

Su perspectiva ambiental la volcó siempre de manera pedagógica y con vocación por transformar la realidad. El Grito Blanco, ese movimiento que convoca a los alumnos del nivel inicial, de escuelas primarias y colegios secundarios de Gualeguaychú es parte de la huella que él supo imprimir en las consciencias colectivas. Siempre elevando la consigna del Sí a la Vida.

Además de su trayectoria en la Asamblea Ciudadana Ambiental, fue un gran impulsor y animador de la Unión de Asambleas Ambientales Ciudadanas (UAC) donde vinculaba y unías las luchas por un mundo mejor.

Radicado en Pueblo General Belgrano junto a su esposa Gilda -otra gran luchadora ambiental- fueron decisivos para conmover a un mundo que comenzó a comprender por qué era importante la licencia social frente a emprendimientos que pueden cambiar los entornos y la vida misma.

Sus familiares confirmaron que la despedida será en la Sala 2 de la Previsora Gualeguaychú (25 de Mayo 1337), hoy de 17 a 22 y mañana de 10 a 16, cuando parta la caravana hasta el Crematorio de Gualeguaychú.

En el caso de Juan Veronesi no hay que hablar de pérdidas ni de despedidas. Su presencia, su memoria, su ejemplo seguirán siendo banderas para la defensa del ambiente y con ello, la defensa de la vida misma.