Defensoría convocó a una reunión para coordinar la asistencia a las personas en situación de calle

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) llevó adelante este martes una reunión para instar a la coordinación de la asistencia de las personas en situación de calle de Paraná. En esta instancia participaron autoridades y profesionales de numerosos organismos de los estados provincial y municipal con incumbencia en la problemática.

Durante el encuentro se produjo un intercambio acerca de los abordajes necesarios para resguardar los derechos de estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como son las intervenciones pertinentes en casos de emergencias de salud en general y salud mental en particular, la atención de los consumos problemáticos, las demandas de alojamiento en el refugio municipal y otras residencias de la ciudad, la situación particular de las mujeres víctimas de violencia y la necesidad de contar con suficientes recursos materiales y humanos, entre otros temas.

Se acordó continuar con las articulaciones interinstitucionales con el objetivo de fortalecer las políticas destinadas a quienes se encuentran viviendo la mayor parte del tiempo en el espacio público, sobre todo ante el comienzo de las bajas temperaturas propias del invierno, a fin de prevenir consecuencias graves. En ese sentido, el MPD propuso conformar una mesa de trabajo que posibilite dar respuestas oportunas y en territorio.

El encuentro fue coordinado por la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental, Martín Cabrera, y la trabajadora social Luisina Franco, integrante del Equipo Técnico Interdisciplinario del mismo Órgano.

Participaron autoridades y profesionales de las áreas provinciales y municipales de Salud, Salud Mental, Desarrollo Humano, Discapacidad, Mujeres y Consumos Problemáticos; el Refugio Municipal, la Policía de Entre Ríos, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de Personas Mayores.