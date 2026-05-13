El Atlético Echagüe Club, en la búsqueda de recuperar la esencia

El Atlético Echagüe Club, en la búsqueda de recuperar los colores que siempre lo caracterizaron.

La comisión directiva del Atlético Echagüe Club continúa trabajando en la puesta en valor de los colores históricos y originarios que dieron vida a la institución paranaense. De esta manera la institución de la capital entrerriana busca recuperar símbolos que forman parte de la esencia y la identidad echagüense.

Entre las acciones que se vienen desarrollando, se destaca la restauración y recuperación del escudo original, junto a la bandera y demás símbolos que acompañaron los primeros años de historia del club.

Además, ya comenzaron las tareas de renovación en distintos sectores de la institución (estadio Luis Butta, natatorios, entre otros) donde el escudo y los colores tradicionales vuelven a tener protagonismo, respetando la modalidad y estética original con la que fue fundado Echagüe.





Explicaciones del presidente

“La iniciativa de esta comisión es volver a los símbolos originales del club, respetarlos, como debería ser en una institución como la nuestra. A lo largo de la historia el escudo se fue desvirtuando, se fue cambiando la bandera y el tema de los colores fundamentalmente; el color del club original, que no es el azul marino o azul francia, sino que es un ‘azul-celeste’, así se llamaba antiguamente”, comentó el presidente Gustavo Piérola.

En ese mismo marco, el dirigente agregó: “Otra idea es lograr uniformizar a todos los deportistas con un diseño consensuado por todo el mundo, pero respetando el color, el escudo y la bandera. Hacerlo en la indumentaria deportiva, los bolsos, las toallas, etc. Todo esto significa respetar a quienes fundaron el club, el estatuto y los colores de nuestros orígenes”, finalizó Piérola.

Cada detalle y cada espacio intervenido tienen el mismo objetivo de honrar a quienes construyeron la historia del AEC, fortalecer el sentido de pertenencia y seguir haciendo grande a la entidad.