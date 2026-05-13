Casaretto anunció su precandidatura a gobernador para 2027: “Desde siempre Milei y Frigerio son lo mismo”

El ex diputado provincial y nacional, Marcelo Casaretto, analizó la realidad económica y política del país y la provincia, con una fuerte crítica a la gestión y al “doble discurso” del gobernador Rogelio Frigerio. En ese marco, se refirió a la situación del peronismo y adelantó su intención de pelear como precandidato a gobernador en 2027.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Casaretto marcó como una de sus preocupaciones que “hay una situación general de una caída de actividad económica en la Argentina, eso significa menos recaudación para la Nación, para las provincias y para los municipios, cae la coparticipación por nueve meses consecutivos y eso lleva al ajuste hasta el último rincón”.

“Hoy tenemos una provincia que tiene el grueso de su inversión mensual en gastos operativos, en salarios, en jubilaciones, y (Rogelio) Frigerio viene desde el principio del gobierno aumentando los salarios y las jubilaciones por debajo de la inflación, y así el poder adquisitivo del salario es cada vez menor. El logro del gobierno que dice la inflación está en el 3% mensual o en el 2 y pico que le dará este mes, siempre está por encima de los aumentos salariales que da el gobierno. De hecho, los empleados públicos provinciales tienen los salarios congelados desde junio del año pasado, solamente se le han pagado aumentos de suma fija en negro hasta el momento. Ayer vi que están cerrando una paritaria con un 3,5%, cuando la inflación anual está en el 32 o 34%. Los docentes tuvieron algunos aumentos salariales más hasta fin de año, pero ya a inicio de este año empezaron también con los montos en negro y van perdiendo. O sea que hay una quita en el poder adquisitivo del salario que es muy fuerte. El ajuste en la obra social OSER, en términos de prestaciones, es muy fuerte, el aumento de los coseguros también y ahora se viene la discusión de la Caja de Jubilaciones en la cual también se plantea recortar derechos”, describió.

Agregó que “en otro plano, la provincia está invirtiendo muy poco en la obra pública. El gobierno de Frigerio es el que menos ha invertido en obra pública en la historia de Entre Ríos. Aun endeudándose, aun triplicando la deuda como ha hecho, la inversión es mínima. Se lo ve al gobernador que está con una máquina vial o que está haciendo un remiendo, un parche; es un gobierno que lleva dos años y medio y no puede mostrar una obra importante que marque el rumbo de Entre Ríos; es el único gobernador que no ha hecho una obra de importancia más que cambiar alguna chapa, arreglar algún revoque o tapar un pozo de ruta”.

Como resumen, sostuvo: “Mi visión es crítica, creo que hay un alineamiento incondicional con las políticas de Milei en el orden nacional, y así se plantea en el Congreso cuando manda a votar todas las leyes”.

Criticó también que “ayer participé en la marcha universitaria en Buenos Aires, que fue masiva, con tal vez un millón de personas reclamando por el sostenimiento en las universidades, y vi dirigentes que decían que eran radicales, que eran del PRO, que eran peronistas, que siempre defendieron las universidades, y que ahora dicen viva Milei y viva Frigerio. Entonces, es incompatible bancar al gobierno nacional y bancar al gobierno provincial y al mismo tiempo quejarse de las consecuencias que hay en el bolsillo de un docente, de un enfermero, un médico, un policía o de una Universidad”.

Consultado respecto de qué cambiaría si el gobierno provincial fuese más crítico del gobierno nacional, Casaretto afirmó que “de entrada, cambiaría que todo el andamiaje jurídico en el cual se basa el ajuste nacional, no se haría. Si dos, tres o cuatro gobernadores, en vez de votar todas las leyes de Milei, le hubieran puesto límites en el Congreso, no hubieran salido ni la Ley Bases ni todas las leyes consecuentes o la misma Ley de Presupuesto que se votó para este año. Vos no podés mandar a tus legisladores a votar todas las leyes de Milei y después quejarte de la política de Milei o de las consecuencias que tiene en Entre Ríos. En el último armado político del año pasado el gobernador Frigerio cedió a la lista de senadores para que fueran puestos directamente por Milei”.

En ese marco, cuestionó que “hay un doble discurso” y ejemplificó: “Frigerio dice ‘yo estoy con Milei’, pero se da vuelta y dice ‘no tanto’; viene a Buenos Aires y les dice ‘yo banco todo’, pero va Entre Ríos y plantea que con algunas cosas no está de acuerdo; viene de vuelta a Buenos Aires y se reúne con Karina Milei, va de vuelta a Entre Ríos y dice ‘soy un tipo de diálogo’, y viene acá y dice ‘voy a ajustar la Caja de Jubilaciones’, pero en Entre Ríos dice ‘se lo voy a ajustar, pero no tanto’”.

“Son políticas, pero lo que no podés hacer es ajustar a la Caja de Jubilaciones, hacer trabajar más años a la gente, hacer aportar más y modificar un montón de derechos adquiridos a lo largo de las décadas por parte de los trabajadores y decir ‘miren que yo soy bueno’. Yo creo que a esta altura es cada vez menos la gente que le cree. Entonces yo veo un gran esfuerzo de algunos para plantear que la gente está disconforme con Milei, pero con Frigerio no tanto. Yo me acuerdo cuando en el año 2023, en las elecciones de octubre, repartían las boletas cortadas e iba Milei con Frigerio, o sea, desde siempre son lo mismo, desde el principio son lo mismo, hoy son lo mismo, y en el proyecto político al futuro van a ser lo mismo. Milei quiere la reelección y Frigerio quiere la reelección, se quieren eternizar en el poder. Entonces, si alguno le creyó en las campañas electorales de que iba a atender a los empleados, a los jubilados, que iba a hacer obras públicas en todos lados, ya a esta altura muchos se van desengañando, porque a dos años y medio ¿va a mentir de vuelta?, y a pedir que le den cuatro años más que ahora sí voy a hacer todo lo que no hice, o te voy a devolver todo lo que antes te ajusté”, reflexionó.

Peronismo

Consultado respecto del posicionamiento del peronismo frente al escenario planteado y una posible apuesta para ser precandidato a gobernador, Casaretto admitió: “Yo estoy a disposición de Entre Ríos y estoy a disposición de nuestra fuerza política. En cuanto al ser candidato o no, vamos a ver primero cuándo son las elecciones; segundo, cuál es el sistema electoral. Pero yo tengo la intención de ser precandidato a gobernador. Yo no creo en esas falsas modestias, de quienes andan diciendo que no es tiempo, que es tomarle el pelo a la gente. Eso es una boludez (sic)”.

“Yo estoy anotado como candidato de toda la vida. Yo no creo en la falsa modestia, yo trabajo en política para ganar las elecciones, para acceder al poder y para transformar la realidad en beneficio de Entre Ríos, y después si a mí me da la nafta o no, es otra cosa”, definió.

“Nosotros desde el ‘83 para acá hemos ganado elecciones: tres con (Jorge) Busti, una con (Mario) Moine, dos con (Sergio) Urribarri, dos con (Gustavo) Bordet, y hemos perdido elecciones en el ‘83 con (Sergio) Montiel, en el ‘99 también con Montiel y en 2023 con Frigerio, y siempre la reconstrucción es difícil. Entre Ríos es muy complicado. En la historia de la Argentina, a un Presidente que va por la reelección no es fácil ganarle, de hecho, el único que la perdió fue (Mauricio) Macri, de los que se presentó, y en el orden de Entre Ríos tampoco. No es fácil ganarle un gobierno. En lo nacional yo acompaño a (Axel) Kicillof”, puntualizó.

Respecto de las candidaturas nacionales, consideró que “puede surgir Kicillof, que de hecho lo ha dicho, lo de Uñac se formalizó esta semana, puede estar (Juan) Grabois, que ya fue candidato, o (Sergio) Massa. Pueden surgir un montón y no hay que enojarse. Ojalá tengamos un menú de opciones para poder elegir. Yo estoy convencido ya en este momento. Pero no hay ningún problema con que haya otros que quieran ser y que eventualmente se presenten de candidatos”.

“De la misma manera, yendo a la provincia de Entre Ríos, si aparecen candidatos, en buena hora. Ahora, lo que no hay son candidatos naturales o conducción natural como había antes. La última interna peronista de la Gobernación fue en 2003 cuando fui yo como candidato contra la lista de (Adán) Bahl con Bordet. Fui a elecciones internas, confronté y gané varios Departamentos, intendentes, senadores, diputados, pero perdí la general y acompañé. De ahí en adelante lo que hubo fue Busti condicionando y opinando hacia Urribarri; luego Urribarri hacia Bordet y Bordet hacia Bahl. En ese sentido, cuando hay un gobernador es difícil confrontar; en 2003 estábamos en la oposición, por eso fui candidato y hoy estamos en la oposición, por eso soy candidato. Es difícil ir contra un gobernador peronista”, explicitó.

Por último, reveló que “yo apoyo a Kicillof, pero él va por su cuenta y yo voy por mi cuenta. No somos una sola cosa. No es que yo me voy a prender de una candidatura nacional. Yo fui a Villa Paranacito, a Nogoyá, a Tabossi, a Sauce de Luna, a Victoria, estuve con gente en todos lados; todas las semanas voy y no necesito el permiso de nadie para ir”.