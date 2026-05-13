Decomisan un cargamento ilegal con casi 200 piezas de pescado en el sur entrerriano

En un operativo sobre la ruta nacional 12 se secuestraron 190 piezas de pescado transportadas de manera ilegal en infracción a la normativa provincial vigente. El operativo se llevó delante de manera conjunta por personal de la dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, la dirección General de Prevención y Seguridad Vial y la Brigada de Fiscalización de Islas del Ibicuy.

El procedimiento se inició cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de un utilitario Fiat Fiorino para realizar un control de rutina de documentación y carga. Durante la inspección del vehículo, el personal constató que transportaba una importante cantidad de piezas de pescado sin las condiciones higiénico-sanitarias correspondientes ni la habilitación necesaria para el traslado de alimentos.

Tras el recuento realizado, se contabilizaron 122 piezas de boga y 78 piezas de dorado, totalizando 190 ejemplares.

Ante la infracción detectada, intervino personal de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia y de la Brigada de Fiscalización de Islas del Ibicuy, quienes labraron las actuaciones correspondientes y procedieron al decomiso de la mercadería, conforme a lo establecido por las leyes provinciales de Pesca 4.892 y del Dorado 11.174.

Desde las áreas intervinientes destacaron el trabajo articulado entre los organismos provinciales para fortalecer las tareas de control y fiscalización, preservar los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de conservación de la fauna ictícola.