“En la diaria la demanda es muy grande y trabajamos exigidos”, admitió la directora del Hospital San Martín

"Venimos arrastrando un aumento en donde el hospital está trabajando a tope, con lo cual, por más demanda que haya, la realidad es que la oferta es finita, porque el número de recursos humanos es el mismo, el número de quirófanos es el mismo, la guardia es la misma, tenemos 235 camas y no las podemos aumentar", explicó Sattler.

La directora del Hospital "San Martín" de Paraná, María Emilia Sattler, reconoció una sobreexigencia de la demanda de atención en el nosocomio, con pacientes que llegan del interior de la provincia y también con afiliados a obras sociales. Aclaró que no puede hablarse de un aumento de la demanda porque la capacidad del hospital es siempre la misma.

En declaraciones realizadas al móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Sattler admitió que “el hospital está trabajando con muchísima exigencia en cuanto a la demanda. Más allá de que es un hospital de derivación de la provincia, hay una regionalización y se trata siempre de redirigir esa demanda, pero terminamos recibiendo pacientes de distintos puntos de la provincia y eso persiste en el tiempo”.

“En cuanto a lo que es la demanda ambulatoria global, en números anuales, el hospital atiende 120.000 a 130.000 consultas al año, en cuanto a lo que es la consulta programada en todas las especialidades. Después todo lo que es la consulta por guardia, estamos empezando a ver un aumento en la demanda por los cuadros respiratorios, pero la guardia suele atender 5.000 pacientes, lo que implica por día de 250 a 300 atenciones. Se trabaja con mucha exigencia y se trata de dar la mayor respuesta posible dentro de las posibilidades del hospital”, puntualizó.

En este marco, reconoció que “el hospital viene teniendo una mayor demanda, pero también hay siempre una oferta que el hospital tiene y que tiene su límite. Es finita la oferta que nosotros podemos dar, entonces suele haber más demanda y eso es lo que se trata de reubicar. Del año anterior a este no hay mucha diferencia, porque en realidad venimos viendo un crecimiento en la necesidad de atención en el hospital post pandemia, y después llega un punto en donde lo que nos empieza a pasar es que por ahí se dilatan un poco los tiempos entre que el paciente pide el turno y se le otorga, por una cuestión de que se llenan los cupos en esa oferta finita”.

María Emilia Sattler, directora del Hospital "San Martín" de Paraná.

“En estos últimos años nosotros no vemos aumento de la demanda, porque venimos arrastrando un aumento en donde el hospital está trabajando a tope, con lo cual, por más demanda que haya, la realidad es que la oferta es finita, porque el número de recursos humanos es el mismo, el número de quirófanos es el mismo, la guardia es la misma, tenemos 235 camas y no las podemos aumentar. Entonces a nosotros los números no dan parecido. De todos modos, la realidad es que en la diaria la demanda es muy grande y tenemos un recambio de camas muy alto para tratar de agilizar y darle lugar al paciente que está esperando una cirugía programada y trabajamos exigidos”, explicó.

Respecto de la población del interior de la provincia que llega al hospital de Paraná, explicó que “generalmente se dan dos situaciones. Por un lado, hay pacientes que nos los derivan formalmente desde el sistema público de salud, y, por otro lado, también está mucho la demanda espontánea, o sea, es el paciente que se toma un transporte y se viene al Hospital San Martín, y ahí es donde desde el hospital – ya desde hace algo más de un año- se viene trabajando en tratar de regionalizar y de referir ese paciente al hospital que le corresponde. La provincia está regionalizada en cuatro áreas, nosotros somos la Región 1 y, si bien somos el hospital de derivación de toda la provincia, nosotros somos referentes de la Región 1 y la Costa del Uruguay tiene sus hospitales de alta complejidad, que deben absorber esa demanda”.

“No es no darle o negarle al paciente un turno, sino es mantener al paciente dentro del sistema, para que no tenga ese rechazo del sistema de salud, y de alguna manera redirigirlo internamente nosotros como hospital de referencia”, señaló.

Agregó que “como hospital de derivación de la provincia, hay ciertas cuestiones que sí tenemos que absorber la demanda de toda la provincia, pero la realidad es que tratamos y venimos poniendo muchísima atención en reubicar los pacientes porque el hospital si no, no puede dar abasto a esa demanda y termina no pudiendo dar respuesta al paciente que sí tiene que venir acá, que es de toda la Región 1 que es Departamento Paraná, y en lo que es complejidad respondemos a La Paz, Victoria, Diamante. Desde nuestra parte lo que tratamos es no expulsar al paciente del sistema de salud, no decirle acá no te corresponde, porque si no el paciente queda por fuera del sistema y termina no teniendo una respuesta, pero sí tratamos de referenciarlo y explicarle la situación”.

Como ejemplo, indicó: “Acá en Paraná le podemos dar una primera atención, pero si el paciente es de Concordia y necesita una intervención traumatológica, lo que hacemos es explicarle desde la consulta que tiene que dirigirse al hospital Masvernat y que ahí tienen las condiciones para tratarlo y operarlo ahí”.

Sobre el aumento de coseguros de la obra social provincial OSER que lleva a los trabajadores estatales a atenderse en el hospital, Sattler señaló que “el convenio con OSER es ministerial, entonces en mi función de directora, no soy yo quien habla con los directivos de la obra social. Y nos pasa con todas las obras sociales, que por situaciones que son externas al sistema de salud, porque son sociales y económicas, el paciente en un gran porcentaje tiene cobertura, pero no tiene el alcance al coseguro, el hospital está exento de coseguro, entonces está absorbiendo esa demanda, y hoy tenemos casi un 40% de atención de pacientes que tienen cobertura”.

“Eso también comprime muchísimo el sistema de salud, porque obviamente se dilatan los tiempos para quienes no tienen cobertura. La realidad es que nosotros constitucionalmente en el hospital debemos atender a toda persona que se acerca a pedir consulta, entonces se trata ahí de readecuar y reubicar también dentro de la misma ciudad, cuando tiene cobertura. También a veces la capacidad de absorber del privado no es tal y termina el paciente siendo atendido en el hospital”, concluyó.