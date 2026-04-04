Aldosivi y Estudiantes repartieron puntos y no salen del fondo

El empate mantiene a los dos equipos en el fondo de la tabla anual por el descenso.

Este sábado, la jornada futbolera de la Liga Profesional comenzó a las 13.30. En el estadio José María Minella, Aldosivi recibió a Estudiantes de Río Cuarto en un duelo clave por la tabla anual. El árbitro del partido por la fecha 13 de la Zona B en el Torneo Apertura fue Nicolás Lamolina, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza.

En el terreno de juego fue el visitante el primero en generar una ocasión de peligro a partir del intento de larga distancia de Nicolás Talpone. El mediocampista tomó el balón en la salida de un tiro libre y sacó un potente remate que se fue apenas desviado por el costado derecho del arco de Axel Werner.

El equipo de Gerardo Acosta volvió a llegar en otra jugada de pelota parada. Esta vez fue con un centro desde la derecha en el que Gabriel Alanís ganó de cabeza. El remate que buscó el costado derecho del arco se fue desviado luego de pasar por delante de la valla de Werner.

La respuesta del Tiburón fue con un avance por la izquierda que terminó con un centro para la llegada de Alejandro Villarreal. Aunque el atacante colombiano alcanzó el destino de la pelota, la defensa intervino con un rechazo al tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad del juego, una excelente salida desde el fondo dejó a Alanís mano a mano con Werner. El atacante con pasado en Defensa y Justicia eludió al arquero luego de un buen avance por derecha y definió con el arco vacío, pero su remate dio en el poste y se fue afuera. Inmejorable chance desperdiciada.

Junior Arias fue parte de la siguiente aproximación del dueño de casa. Esta vez el delantero controló el balón dentro del área, giró y tocó hacia atrás para la llegada de Federico Gino, que sacó un potente remate que se fue por encima del travesaño.

Un buen avance de Alanís por la izquierda sirvió como respuesta para el visitante, que jugó el balón desde ese costado hacia el centro para terminar la jugada con un remate de Martín Garnerone que Werner contuvo a medias y completó su defensa.

El local tuvo una buena chance a partir de la acción individual de Martín García, que enganchó desde la derecha hacia el centro y sacó un remate de zurda que Agustín Lastra tuvo dificultades para controlar. Pese a eso, la ocasión no llevó mayor peligro al arco visitante.

Cuando el partido estaba próximo a terminar le tocó sufrir al equipo de Damonte debido a la expulsión de Nicolás Zalazar, ocurrida a los 35 del complemento. El defensor vio la segunda tarjeta amarilla luego de una falta sobre Garnerone.

Con uno más, Estudiantes tuvo una clarísima ocasión de peligro sobre el final en los pies de Tobías Ostchega, pero una enorme atajada de Werner evitó la caída de su valla y mantuvo el 0-0 con el que terminó el encuentro.

Con el empate, el León del imperio ahora suma cinco puntos y sigue último; mientras que el Tiburón está penúltimo con seis unidades. En la próxima fecha, el equipo marplatense visitará a Belgrano el viernes 10, desde las 21; en tanto que al conjunto riocuartense le tocará recibir a Barracas Central el sábado 11, desde las 21.45.

-SÍNTESIS-

Aldosivi 0-0 Estudiantes (Río Cuarto).



Expulsado:

35’ST: Nicolás Zalazar (ALD).



Formaciones:

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román; Federico Gino, Esteban Rolón, Franco Leys; Alejandro Villarreal, Junior Arias y Agustín Palavecino.

DT: Israel Damonte.



Estudiantes (Río Cuarto): Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Alejandro Cabrera, Matías Valenti; Nicolás Talpone, Facundo Cobos; Gabriel Alanís, Martín Garnerone, Tomás González; Mateo Bajamich.

DT: Gerardo Acuña.



Cambios:

9’ST: ingresó Natanael Guzmán por Agustín Palavecino (ALD).

10’ST: ingresó Matías Morello por Federico Gino (ALD).

17’ST: ingresó Martín García por Alejandro Villarreal (ALD).

17’ST: ingresó Facundo De la Vega por Junior Arias (ALD).

19’ST: ingresó Siro Rosané por Nicolás Talpone (EST).

30’ST: ingresó Mauro Valiente por Gabriel Alanís (EST).

30’ST: ingresó Tobías Ostchega por Facundo Cobos (EST).

31’ST: ingresó Roberto Bochi por Esteban Rolón (ALD).

38’ST: ingresó Javier Ferreira por Martín Garnerone (EST).



Amonestados:

12’PT: Nicolás Zalazar (ALD).

26’PT: Esteban Rolón (ALD).

38’PT: Federico Gino (ALD).

21’ST: Rodrigo González (ALD).

34’ST: Tomás González (EST).

49’ST: Alejandro Cabrera (EST).



Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Fernando Espinoza.



Estadio: José María Minella.

Video: Liga Profesional.