Se presentará un protocolo de prevención e intervención ante actos de discriminación

La Defensoría del Pueblo, junto a miembros de la Mesa de Diálogo Interreligioso de Paraná, presentará este viernes 24, a partir de las 10, en la Escuela Normal Superior José María Torres, un protocolo de prevención e intervención ante actos de discriminación, principalmente en ámbitos educativos y deportivos. La actividad es abierta a la comunidad.

El protocolo tiene como fin primordial proteger los derechos humanos y libertades de las personas a través de un acuerdo de actuación que busca evitar y/o atender cualquier acto u omisión discriminatoria por motivos de religión, género, raza, nacionalidad, ideología, posición económica o social.

El documento fue acordado por la Defensoría del Pueblo y la Mesa -integrada por representantes de las iglesias Católica, Metodista y Evangélica y por la comunidad judía- en marzo último, luego de un trabajo en conjunto que se desarrolló desde el año pasado y que se funda en el compromiso con la protección integral del derecho a la igualdad y a la no discriminación y en la promoción de prácticas inclusivas y respetuosas, principalmente, en ámbitos deportivos y escolares de la ciudad, como una manera efectiva de prevención