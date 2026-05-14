Romero participó del COFEIN y volvió a reclamar por los recursos retenidos a los municipios

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, participó del encuentro del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) realizado en la ciudad de Rosario, donde expuso las principales problemáticas que afectan la capacidad financiera de los municipios y suscribió la declaración institucional del organismo junto a autoridades comunales de todo el país, en el marco del reclamo colectivo dirigido al gobierno nacional.

Durante su intervención, Romero advirtió sobre un nuevo proyecto legislativo que busca eliminar el cobro de la tasa de alumbrado público a través de la factura de luz. "Con otra ley quieren modificar nuevamente las tasas de alumbrado público. Es una política absolutamente irracional que nos enfrenta con los vecinos, porque el alumbrado público no podemos dejar de brindarlo. Nosotros ya en Entre Ríos hemos hecho un importante esfuerzo, se bajaron esas tasas, lo hemos dialogado con el gobernador, hemos acordado perder recursos, pero nuevamente hay una arremetida nacional, sin ninguna razón", señaló la mandataria.

La intendenta también denunció la falta de coparticipación del impuesto a los combustibles desde el inicio de la actual gestión nacional, pese a que la legislación vigente obliga a destinar esos fondos a provincias y municipios para obras de infraestructura, vivienda y caminos. "El federalismo no murió y sabemos que vienen por nuestros recursos, porque eso nos pasa todos los días", afirmó Romero.

En esa línea, cuestionó la percepción instalada sobre el peso tributario municipal: "El 70% del costo tributario en la Argentina es exclusivamente de impuestos nacionales, no de tasas ni de impuestos provinciales. Lo desafío a cualquiera a que examine cómo administramos nuestros presupuestos. Es una mentira que el costo esté en las provincias y en los municipios".

"Romero también hizo referencia al impacto local del recorte nacional en obra pública, mencionando el caso del barrio La Toma de los Arenales, obra con financiamiento del BID que permanece inconclusa por falta de transferencia de fondos desde la Nación. "Cuando la gente nos reclama, ignora que gran parte de los fondos que deberían llegar no están viniendo. Somos nosotros los que damos la cara", expresó.

El encuentro concluyó con la firma de una declaración del COFEIN que reclama la coparticipación municipal del impuesto a los combustibles —que en el primer cuatrimestre de 2026 alcanzó los 2 billones de pesos—, la distribución de los ATN sin girar, que suman 1,3 billones de pesos al mismo período, y la exención del IVA en contrataciones municipales, lo que representaría un ahorro del 9% sobre los gastos totales. El documento fue suscripto por intendentes e intendentas de todo el país, de distintos signos políticos. "El país se construye desde abajo hacia arriba, y no desde un escritorio. No hay República posible sin ciudades de pie", concluyó Romero.