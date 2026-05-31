Profeta en su tierra: Emilia fue declarada “Nogoyaense Ilustre”

La reconocida cantante internacional Emilia Mernes vivió una jornada cargada de sentimientos este domingo al ser distinguida en su ciudad natal como “Nogoyaense Ilustre”. Durante el evento, la artista no pudo ocultar su sensibilidad ante el afecto recibido por sus vecinos y seres queridos, marcando un hito en su vínculo con sus raíces.

Emilia confesó estar atravesando un momento de profunda emotividad desde su llegada a la ciudad entrerriana: “Estoy llorando todos estos días”, admitió. La estrella del pop urbano destacó la importancia de este reconocimiento en su lugar de origen, señalando conmovida que “es un día inolvidable y estoy rodeada de la gente que amo, de mis amigos, mi familia, de todo el mundo”, indicó Ahora.

La artista multipremiada y con éxito internacional aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo incondicional que recibió desde sus primeros pasos en la música, mucho antes de alcanzar la fama mundial. “Estoy muy agradecida con mi gente de acá de Nogoyá”, expresó, resaltando la apertura de la comunidad local hacia su talento inicial: “Siempre que yo me quise subir algún escenario, cantar, ir a algún bar, algún evento, siempre me abrieron me abrieron las puertas”.