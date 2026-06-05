Franco Colapinto rozó un guardrail, pero logró completar la segunda práctica en el GP de Mónaco

A pesar de un incidente con su Alpine con un guardrail del circuito callejero de Montecarlo, el piloto argentino Franco Colapinto completó la segunda sesión de entrenamientos de la sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1 que se celebra con el Gran Premio de Mónaco. Finalmente, el argentino alcanzó el 15º puesto y su A526 no sufrió daños.

El episodio sucedió cuando intentaba mejorar sus registros con los neumáticos blandos, pero llegó exigido en la curva Saint Devote y al intentar corregir la maniobra el auto se deslizó hacia el lado izquierdo haciendo que las ruedas delantera y trasera izquierdas golpearan contra el guardrail pero sin afectar las suspensiones, así el argentino pudo recorrer los restantes tres kilómetros del circuito de Montecarlo para llegar a boxes en donde los ingenieros del equipo de Enstone revisaron la estructura del auto.

Tras este momento preocupante para Colapinto y sus ingenieros, pudo salir de boxes y continuar su trabajo en el trazado callejero de 3.337 metros para completar la segunda práctica del Gran Premio de Mónaco, en donde finalmente quedó 15° con el tiempo de 1m14s758, siendo la mejor de las 29 que dio en la sesión, demostrando una óptima performance con el uso de neumáticos medios y blandos, hasta que ocurrió el infortunado roce, que no le permitió continuar su evolución en las calles monegascas. Con estas referencias, el pilarense quedó a 261 milésimas de su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó 11° en la tanda.

Las Ferrari invierten el 1-2: ahora con Hamilton sobre Leclerc

A la inversa de lo ocurrido en la primera sesión, Scuderia Ferrari volvió a mostrarse fuerte en el comienzo del GP de Mónaco y tuvo a Lewis Hamilton como el más rápido de la tanda con 1m13s026 y superando a su compañero, el local Charles Leclerc, por 111 milésimas, consolidando el potencial de las SF26 para esta ronda del campeonato mundial de Fórmula 1, y otra vez con el Red Bull de Max Verstappen en la tercera posición, a 0s168.

Luego se escalonaron los Mercedes de George Russell (a 0s379) y del líder del campeonato Kimi Antonelli (a 0s503). Posteriormente se ubicaron Isack Hadjar (con el reparado Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (Audi) y Oliver Bearman (Haas), ya a más de un segundo de Hamilton.

En el GP que está celebrando sus 1000 carreras, McLaren no empezó bien el fin de semana, ante una falla que retiró temprano de la pista al campeón mundial Lando Norris, debido a que se quedó sin energía cuando salía del túnel y debió detenerse con su MCL40 con el cual está defendiendo su título, consigna Campeones.