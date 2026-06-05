Werner y la carrera en el TC en Córdoba: “Estábamos para los siete u ocho mejores”

El paranaense Mariano Werner hizo un análisis completo de su paso por la sexta fecha del Turismo Carretera en Córdoba. El entrerriano, que venía de ganar la carrera anterior en Termas de Río Hondo, llegó 15° en la final cordobesa y se mantuvo en la zona de clasificación a la Copa de Oro.

Entre otras cuestiones, el Zorro de Paraná aclaró lo sucedido en el toque de Julián Santero, explicó su problema en la clasificación y anticipó que realizará la prueba que tenía pendiente.

“Creo que estuvimos bien. Fallé en clasificación y eso nos condicionó. Así que es una buena cosecha para el campeonato. En la final pude pelear y batallar con (Valentín) Aguirre, ahí con Jorgito (Barrio) que venía complicado y pudimos avanzar unos lugares”, expresó.

Y agregó: “Perdí cuando me chocó (Julián) Santero en el frenaje de la última curva y ahí cedí con Aguirre nuevamente. Era un fin de semana para estar entre los siete u ocho mejores”.

El fin de semana del tricampeón fue de menos a más. Clasificó 18° a 0s808 de la pole position, terminó sexto en su serie y llegó 15° en la final. Estos resultados le permitieron situarse octavo en la tabla del campeonato a 49 puntos del nuevo líder, José Manuel Urcera (Toyota Camry). Por otro lado, aventaja por 14 unidades a Elio Craparo (Ford Mustang), quien cierra la zona de clasificación a la Copa de Oro.

Qué pasará con la prueba postergada

Cumplida la cuarta fecha del TC en Concepción del Uruguay, Werner prometió hacer una prueba con su Ford Mustang para dar un salto de calidad en cuanto a la performance. Por cuestiones climáticas ese ensayo se postergó y luego el entrerriano ganó la final en Termas.

Todo apuntaba a que el test se realizaría igualmente, dicho en palabras del propio Werner, pero llegó la sexta fecha y el Mustang no había pisado el asfalto de La Plata para probar.

Con este panorama, SoloTC le consultó al tricampeón su sigue firme la opción de realizar una prueba, a lo que respondió: “Probaremos ahora después de Cabalén con los dos autos, TC y TC Pista, así que espero poder aprovecharla”.