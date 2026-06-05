Futsal: Deportivo Máquina y Neuquen son semifinalistas del Nacional Femenino

Deportivo Máquina y Neuquen se instalaron en las semifinales del Nacional de Clubes de Futsal que se juega en Paraná.

Continúa en Paraná la disputa del Torneo Nacional de Clubes de Futsal Femenino Copa de Oro y dos equipos de la capital entrerriana se instalaron en las semifinales: Deportivo Máquina y Atlético Neuquén Club. Ambos elencos afrontarán las semifinales en la jornada de este viernes.

En el marco de los partidos de cuartos de final, Deportivo Máquina se impuso 1 a 0 sobre Tenis Club y se metió en la siguiente instancia. El elenco paranaense se verá las caras en la siguiente instancia ante Comunicaciones de Corrientes.

Después de un gran partido en el gimnasio del Parque Berduc, Neuquén empató ante El Dorado de Misiones 2 a 2, pero las Pingüinas se impusieron 2 a 0 en la tanda de penales y así consiguieron clasificar. En semifinales, este jueves se encontrarán contra Montreal de Corrientes.

Montreal se impuso 2 a 1 sobre Don Oreone, antes de ese partido, Comunicaciones de Corrientes se metió entre los mejores cuatro equipos del campeonato al vencer 1 a 0 sobre San Cristóbal.

Es así que, en semifinales, Neuquén enfrentará a Montreal, mientras que Deportvio Máquina lo hará ante Comunicaciones.