Súper Rugby: cinco paranaenses serán titulares en Capibaras para visitar a Taruca

El paranaense Bruno Heit será uno de los paranaenses que estarán desde el inicio en Capibaras XV.

Capibaras XV cerrará la etapa regular de la temporada 2026 del Súper Rugby Américas. La franquicia del Litoral saltará a la cancha con cinco paranaense en el equipo inicial: Diego Correa, Felipe Villagrán, Bruno Heit, Franco Rossetto y Tomás Sigura. El encuentro se disputará en la noche de este viernes, en San Miguel de Tucumán, cuando enfrente a Tarucas desde las 21, en cancha del Tucumán Lawn Tennis Club.

Se trata de un partido definitorio, en particular para el local. Tarucas está obligado a ganar para meterse en semifinales y no dejarle ninguna chance a Selknam de Chile, que está a dos puntos y juega el sábado con Cobras.

Capibaras, que ya está entre los mejores cuatro de la competencia, contará esta noche con la presencia de varios paranaenses en el 15 de inicio. La franquicia que representa al rugby del Litoral buscará el triunfo que lo intente ubicar segundo y así jugar la semifinal de local en Rosario. Para ello, debe ganar y esperar una derrota de Pampas ante Peñarol.

Capibaras, con variantes

Para este último partido de la fase regular, los entrenadores Galatro, Bustos y Vergallo, dispusieron dos modificaciones entre los forwards y otros dos entre los backs. Por primera vez será titular Nacho Orsetti como pilar derecho, en lugar de Enzo Avaca.

Además, Jerónimo Gómez Vara ocupará el lugar del tercera línea de CRAI, Manuel Bernstein.

Entre los tres cuartos, Juan Lovell será uno de los conductores del equipo en reemplazo de Alejo Sugasti; mientras que Tomás Sigura, vuelve a la titularidad como fullback, tal como ocurrió allá por la primera fecha ante Peñarol en Rosario.

La formación

1- Diego Correa, 2- Martín Vaca e 3- Ignacio Orsetti; 4- Lorenzo Colidio, 5- Lucas Bur; 6- Jerónimo Gómez Vara, 7- Felipe Villagrán, 8- Ignacio Gandini (C); 9- Juan Lovell, 10- Ignacio Dogliani; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Franco Rossetto, 15- Tomás Sigura.

En tanto que al banco de suplentes irán: 16- Bernardo Lis, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Enzo Avaca, 19- Ignacio Gallo, 20- Bautista Grenón, 21- Alejo Sugasti, 22- Juan Bautista Baronio y 23- Lautaro Cipriani.