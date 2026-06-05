Básquet asociativo: Ciclista fue segundo y están los duelos de playoffs

Ciclista le ganó a Recreativo en la última fecha de la fase regular de la APB y quedó segundo en las posiciones.

Ciclista consiguió una importante victoria al derrotar por 76 a 68 a Recreativo en el cierre de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet. El triunfo le posibilitó quedarse con el segundo lugar en la tabla de posiciones con miras a los playoffs. A su vez, Unión de Crespo superó 92 a 67 a San Martín y así cerró la fase clasificatoria en el tercer escalón.

Ciclista debía ganar para no poner retrasar pretensiones y Recreativo tenía una gran chance de escalar puestos. El Verde aprovechó la localia, cumplió su objetivo y quedó segundo en la tabla, señala Paraná Deportes.

Cicli hizo un bue primer tiempo, dominó y se fue al descanso largo arriba 45 a 34. Recreativo reaccionó, metió un parcial de 28 a 14 y entró al último cuarto arriba 62 a 59. El Bochas no pudo sostener su buen andar, Ciclista recobró la memoria, ganó 17 a 7 y así se quedó con el partido.

El ganador tuvo variantes en ataque: Nahuel García anotó 16 puntos, Alejo García aportó 13 tantos, Enzo Passadore convirtió 12 unidades y dio seis asistencias, y Francisco Bogado firmó 12 tantos. En Recreativo, Francisco Frávega fue el goleador de la noche con 25 puntos y Alan Guanco hizo 13.

Por su parte, Unión de Crespo ganó con autoridad. Un parcial de 25 a 13 en el segundo chico le permitió cerrar la primera mitad arriba 48 a 31. Alan Hainze con 24 puntos, Francisco Folmer y Rodrigo Gieco con 17 unidades, fueron los goleados. En San Martín, Adriel Barrios anotó 14 puntos y Emiliano Cabrera otros 13.

Los choques de cuartos de final

1° Talleres-8° Echagüe

2° Ciclista-7° Estudiantes

3° Unión-6° Olimpia

4° Quique-5° Recreativo