Natación: Emiliano Ramas necesita U$s3450 para cumplir el sueño de representar a la Argentina

Para muchos deportistas –sobre todo en estos tiempos de ajustes presupuestarios– recibir una convocatoria no significa alcanzar una meta, sino que implica un esfuerzo aún más exigente para concretar ese sueño de representar a un país. Como si el objetivo se transformara en una utopía y la línea de llegada se alejara un poco más. Ese parece ser el caso del nadador paranaense Emiliano Ramas, quien debe recaudar 3450 dólares para poder ser parte del seleccionado argentino de natación que competirá del 8 al 12 de julio próximo el Campeonato Panamericano de Natación Panam Azuatics Ibagué, Colombia.

Desde la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) se lo convocó para que integre el seleccionado de 16 a 18 años, conformado por 14 varones y 14 mujeres. Sin embargo, la participación se realiza bajo la modalidad autofinanciada y tiene un costo de referencia de 3450 dólares por persona. El monto incluye concentración en Buenos Aires, seguro médico internacional, indumentaria oficial de la selección juvenil argentina, comidas en tránsito, traslados aéreos internacionales, traslados terrestres en Colombia, alojamiento, alimentación y costos de participación en el campeonato.

Ramas se desempeña en el Club Atlético Paracao desde hace años y compite actualmente en la categoría juvenil. Además de especializarse en estilo mariposa, se destaca como fondista. Durante su trayectoria ha logrado destacados resultados en competencias oficiales, tanto provinciales como a nivel nacional.

Fue campeón argentino en 200 metros mariposa, tercero en 400m y 200m libres, durante la temporada 2021. Al año siguiente, logró el subcampeonato nacional en 200m mariposa. También fue subcampeón nacional cadete en 400 metros libre y subcampeón nacional cadete en 200 metros mariposa en 2023. Y al año siguiente fue subcampeón nacional cadete en 200 metros mariposa y tercero en 1500 metros libre.

En noviembre de 2024 le llegó la citación de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) para representar a la argentina en la Copa Pacifico realizada en Bolivia. Año siguiente fue subcampeón del Campeonato República Juveniles en 200 metros mariposa y tercero del Nacional Juveniles en 1500 metros libre en 2025. En 2026 volvió a ubicarse entre los mejores nadadores del país en 200 metros mariposa y 1500 metros libre.

Su familia y el club, movilizados por la convocatoria, comenzaron a difundir su caso en redes sociales y distintos medios, y se pusieron en marcha: reciben aportes económicos en la cuenta bancaria Emi.colombia y organizan ventas para reunir los fondos necesarios para que Emiliano muestre su talento, brazada a brazada, en aguas colombianas.