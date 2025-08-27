El eclipse lunar total más largo del año llega con la “Luna de Sangre”

El próximo 7 de septiembre de 2025, el cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más cautivantes: la “Luna de Sangre”, como se conoce al eclipse lunar total. Según informó Space.com, la totalidad tendrá una duración de 82 minutos, convirtiéndose en el más largo del año.

Durante este tiempo, la Luna quedará completamente sumergida en la sombra de la Tierra, adquiriendo su característico tono rojizo, visible principalmente en Europa, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

En Argentina no podrá observarse directamente, pero las fases completas se transmitirán en vivo a través de YouTube y otras plataformas digitales.

Horarios y fases del eclipse lunar de septiembre

El fenómeno se extenderá desde las 15:28 GMT (12:28 hora argentina) hasta las 20:55 GMT (17:55 hora argentina). La fase de totalidad, la más esperada, ocurrirá entre las 17:30 y 18:52 GMT (14:30 y 15:52 hora argentina).

En lugares con visibilidad directa, la Luna lucirá en tonos rojizos y anaranjados durante más de una hora. Algunos horarios de referencia para el 7 de septiembre de 2025 son:

-Perth (Australia): de 1:30 a 2:52 a.m. del 8 de septiembre

-Mumbai (India): de 23:00 a 00:22 horas

-El Cairo (Egipto): de 20:30 a 21:52 horas

-Ciudad del Cabo (Sudáfrica): de 19:30 a 20:52 horas

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

La Luna adquiere el color rojo durante un eclipse total porque la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar al satélite. En ese proceso, las ondas cortas (azules y violetas) se dispersan, mientras que las ondas largas (rojas y naranjas) logran filtrarse e iluminar la superficie lunar.

La astrónoma Josina Nascimento, del Observatorio Nacional de Brasil, explicó: “Los tonos más cercanos al rojo pasan con mayor facilidad, lo que le da a la Luna este color característico”.

La intensidad del color dependerá de factores como la cantidad de polvo, la contaminación y hasta la actividad volcánica en la atmósfera terrestre.

Consejos para observar la “Luna de Sangre”

Aunque en Argentina no será visible directamente, los especialistas recomiendan:

-Seguir las transmisiones en vivo para apreciar todas las fases.

-En zonas con visibilidad, elegir espacios abiertos y alejados de la contaminación lumínica.

-Usar binoculares o telescopios para una experiencia más detallada.

-Tener paciencia, ya que el evento completo se extiende por más de cinco horas.

La ciencia detrás del eclipse

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil explica que el fenómeno ocurre por la perfecta alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna, generando una sombra que se proyecta sobre el satélite. Esta sombra se divide en penumbra (iluminación parcial) y umbra (bloqueo total de la luz solar).

El proceso atraviesa seis etapas: entrada en penumbra, parcialidad inicial, totalidad, salida de la totalidad, fin de la parcialidad y fin de la penumbra.