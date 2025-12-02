Majluff: “El triunfo electoral fue un plus para mejorar la imagen de Frigerio”

El titular de la Consultora Mercado, Jorge Majluff, analizó el termómetro de la opinión pública tras las elecciones legislativas de octubre pasado, y las perspectivas a futuro.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Majluff sostuvo que “en las elecciones siempre el que gana tiene un plus posterior de imagen, que en este caso se le sumó tanto a Milei como a Frigerio. Ya antes por cuestiones de ordenamiento, de percepción de cierta transparencia, el acomodar las cuentas públicas, capacidad de gestión, ya el gobernador tenia buena imagen y el triunfo de la alianza La Libertad Avanza le dio un plus a esa mejora. Si bien son temporales, porque va a necesitar más concreciones de gestión, el triunfo electoral fue el plus para mejorar la imagen”.

Consultado por el posible futuro político del gobernador, planteó que “en la política se producen procesos naturales, y cuando un mandante –sea intendente, gobernador o Presidente- tiene la posibilidad constitucional o legal de reelección en su ámbito, lo más factible es que vaya por ese lado. Concretamente, creo que en 2027 Frigerio tendría que apostar a la reelección en la provincia, para posteriormente en 2031 si logra buenos resultados y la coyuntura da para que un espacio afín a su lugar político, le dé posibilidades de poder”.

“Si le va bien en los dos años que quedan, que son trascendentales para la percepción de su gestión y sobre los cuales se constituye el voto por la continuidad, creo que iría por la Gobernación”, resumió.

“En un escenario donde a Milei le vaya bien, veo casi imposible que haya otro candidato que le haga sombra y que no gane Milei nuevamente, y si a Milei le va mal, no veo otro dirigente de derecha o centroderecha que lo suceda. Cuando la gente va por un cambio porque no está contenta con su Presidente, su gobernador o su intendente, generalmente busca figuras que ocupen un lugar opuesto al que está en ese momento”, explicitó.

Respecto del futuro del peronismo, Majluff evaluó: “En la etapa electoral, cuando uno mostraba las listas y la gente repasaba quiénes eran, se veía que, en un sector importante de los encuestados, el peronismo construyó una pared de concreto sobre la cual no se puede visualizar al candidato o la propuesta peronista. Hay un rechazo tan monolítico que al peronismo le va a costar mucho romper esa pared; hay como una resistencia muy fuerte de un sector importante de la población y el gran desafío del peronismo es romper esa pared de concreto porque se pierde una porción muy grande de electorado”.

“Algunos dirigentes peronistas dicen que tienen que construir una propuesta, una plataforma, un diseño de provincia o de país, pero creo que la mayor dificultad del peronismo es encontrar al interlocutor que lo plantee. Veo que no hay figuras todavía a las que la opinión pública le preste atención como para poder explicar esa propuesta de gestión. Veo dificultades de encontrar dirigentes que hagan empatía con la sociedad actual, y creo que ese es el gran desafío que tiene el peronismo en la provincia y en la Nación”, sentenció.

Consultado por el termómetro de la opinión pública tras la elección, entre el contundente triunfo y la crisis económica que todavía se sufre, Majluff planteó que “hay como una contradicción importante, cuando se hace una pregunta relacionada al presente que da valores negativos y entre el 15 y el 20% dice que mejoró con Milei, pero cuando se pregunta a futuro sobre qué nivel de confianza hay en que la situación económica mejore en 2026, el 43% dice que hay mucha confianza de que va a mejorar. Se sostiene y se renueva lo que se veía antes de la elección, donde a la imagen y el caudal electoral de Milei no los sostenía el presente, los sostenía el pasado porque la gente no quería volver al pasado y el futuro por las expectativas positivas, las cuales en julio o agosto empezaron a decaer –a partir del caso Spagnuolo- continuaron cayendo con el caso Espert y la agudización de la crisis económica, luego la ayuda de Estados Unidos puso fin a esa caída y produjo un rebote que se pronunció con el resultado de la elección. Y volvieron las expectativas positivas previas al caso Spagnuolo”.

No obstante, aclaró que “lo que no se ve en positivo es la percepción de la realidad, del hoy; el hoy sigue estando planchado en términos muy bajos todavía”.