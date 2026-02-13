Rumbo al Súper Rugby Américas, Capibaras XV presentó su plantel en Paraná

Capibaras XV presentó este jueves su plantel y staff en la destilería Casa Mesopotamia, en Paraná. Rumbo al Súper Rugby Américas, la franquicia que representará al Litoral dio a conocer su equipo con la presencia del gobernador, Rogelio Frigerio, y la intendenta de Paraná, Rosario Romero.

También participaron el ministro de Economía y Servicio Públicos, Fabián Boleas; los presidentes de las Uniones de Rugby de Entre Ríos, Rosario y Santa Fe, Martín Cipriani, Martín Vergara y Enrique Patrizi, respectivamente; además de socios de la franquicia y autoridades deportivas.

Allí, Frigerio destacó la tradición rugbística de la región. "Entre Santa Fe, Rosario y Entre Ríos existe una historia muy fuerte en este deporte. Después de 26 años de haber conformado la segunda liga más importante del país, que hoy nuestro rugby esté dando el salto al profesionalismo no debería extrañarnos. Es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo", expresó.

Capibaras XV competirá en el Súper Rugby Américas, el torneo profesional de América del Sur que reúne equipos de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay. La franquicia es fruto de la trayectoria del Torneo Regional del Litoral (TRL), competencia que durante más de dos décadas consolidó el crecimiento del rugby en la región.

El gobernador subrayó además el impacto que tendrá esta participación a nivel deportivo e institucional. "El rugby de nuestra región tiene algunos de los mejores jugadores de la Argentina, que ahora van a tener la oportunidad de mostrarse en un torneo internacional. Esto jerarquiza al deporte y posiciona a nuestra provincia y a la región en el mapa del rugby profesional", afirmó.

En ese sentido, remarcó la articulación entre distintos sectores para concretar el proyecto. "Aquí vemos cómo se unen el turismo, el deporte, el sector privado y el Estado. Ese trabajo conjunto es el camino. Tenemos muchísimo para hacer si avanzamos todos de la mano y con un mismo norte", sostuvo.

Frigerio recordó también que la provincia cuenta con herramientas para fortalecer el desarrollo deportivo, como la Ley de Mecenazgo, que promueve el acompañamiento del sector privado a distintas disciplinas. "Como Estado tenemos la enorme responsabilidad de fomentar la práctica deportiva en cada rincón de Entre Ríos", señaló.

Finalmente, el mandatario puso en valor el rol social del deporte. "El ejemplo de nuestros jugadores en los más jóvenes es fundamental. Fomentar la práctica deportiva es clave porque el deporte salva vidas. Es una herramienta central para la formación de valores, para la inclusión y para el desarrollo de toda la sociedad", concluyó.