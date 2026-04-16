Incendiaron la vivienda del menor vinculado con once robos en comercios de Paraná

Un incendio en una vivienda de barrio San Roque, en Paraná, dejó como saldo dos hombres hospitalizados y generó un fuerte despliegue de bomberos en la zona de Doctor Pinto y Adolfo Arberhard, detrás de la cancha del Club Los Toritos. Según supo Ahora, la vivienda es de un sujeto con extenso prontuario delictivo. El siniestro es consecuencia del hartazgo de vecinos que, cansados de sus ilícitos, originaron el fuego como represalia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el fuego afectó una casa y las circunstancias en que se originó son materia de investigación. Como consecuencia del hecho, un hombre y su padre debieron ser trasladados para recibir atención médica.

En el lugar trabajó una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, junto con el móvil 59 de Bomberos Zapadores, que llevó adelante las tareas para controlar el foco ígneo.

Tras intensas labores de extinción y enfriamiento, los equipos lograron contener la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas cercanas.

El episodio generó conmoción entre los vecinos del barrio y no se descarta que en las próximas horas se conozcan más precisiones sobre lo ocurrido.