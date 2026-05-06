Hantavirus: la mortalidad es del 50% y no tiene vacuna ni tratamiento antiviral aprobado

El hantavirus sigue siendo, en pleno siglo XXI, una de las infecciones virales emergentes más complejas desde el punto de vista clínico. Causado por virus del género Orthohantavirus, se transmite principalmente a humanos a través de la inhalación de aerosoles contaminados con excretas de roedores infectados. A diferencia de otras enfermedades virales de alto impacto, no existe actualmente una vacuna de uso generalizado ni un tratamiento antiviral específico aprobado que haya demostrado eficacia concluyente en humanos, lo que condiciona de forma decisiva el abordaje médico, ya que tiene una mortalidad de entre el 30 y 50%.

Desde una perspectiva clínica, el hantavirus se manifiesta en dos grandes síndromes diferenciados. En América predomina el síndrome pulmonar, caracterizado por una afectación respiratoria aguda y potencialmente letal. En Europa y Asia es más frecuente la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), donde predomina el daño renal y vascular. Ambos cuadros comparten una fisiopatología basada en el aumento de la permeabilidad capilar mediado por la respuesta inmune, lo que provoca extravasación de líquidos, edema tisular y, en los casos graves, fallo multiorgánico.

El manejo médico del hantavirus es fundamentalmente de soporte, lo que implica que el objetivo no es eliminar directamente el virus, sino mantener las funciones vitales del paciente mientras el sistema inmunológico controla la infección. En el caso del síndrome pulmonar, esto se traduce en la necesidad frecuente de ingreso en unidades de cuidados intensivos (UCI), donde se aplican medidas como oxigenoterapia de alto flujo, ventilación mecánica invasiva y monitorización hemodinámica continua. En situaciones críticas, puede ser necesario recurrir a técnicas avanzadas como la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), especialmente en pacientes con insuficiencia respiratoria refractaria.

Desde el punto de vista hemodinámico, muchos pacientes desarrollan hipotensión severa y shock distributivo, lo que obliga al uso de fluidoterapia intravenosa cuidadosamente controlada y, en ocasiones, vasopresores. La gestión de líquidos es particularmente delicada, ya que el exceso puede agravar el edema pulmonar, mientras que el déficit puede empeorar la perfusión tisular. En los casos asociados a la forma renal (FHSR), la insuficiencia renal aguda puede requerir terapia de reemplazo renal mediante diálisis, ya sea intermitente o continua.

Diagnóstico precoz

El diagnóstico precoz representa uno de los mayores desafíos clínicos. En su fase inicial, la infección presenta síntomas inespecíficos como fiebre, mialgias, cefalea y malestar general, fácilmente confundibles con infecciones virales comunes. Sin embargo, en un periodo de entre 3 y 7 días, el cuadro puede evolucionar rápidamente hacia fases críticas. El diagnóstico se confirma mediante pruebas serológicas (detección de anticuerpos IgM e IgG específicos) o técnicas moleculares como la PCR, que permiten identificar el material genético viral. No obstante, estas pruebas no siempre están disponibles de forma inmediata en todos los entornos sanitarios.

Las complicaciones asociadas a esta enfermedad son graves y de progresión rápida. En el síndrome pulmonar, la insuficiencia respiratoria puede evolucionar en cuestión de horas hacia un edema pulmonar masivo no cardiogénico, acompañado de hipoxemia severa. A nivel cardiovascular, es frecuente el desarrollo de shock con disminución del gasto cardíaco. En la variante renal, el daño endotelial provoca hemorragias, trombocitopenia y fallo renal agudo. Las tasas de letalidad varían según la cepa viral y la región geográfica, pero en el caso del síndrome pulmonar pueden situarse entre el 30% y el 40%, incluso con tratamiento intensivo.

En ausencia de vacuna y terapias antivirales efectivas —aunque fármacos como la ribavirina han sido estudiados con resultados limitados y no concluyentes en todos los contextos— la estrategia más eficaz sigue siendo la prevención. Esta se basa en el control de roedores, la reducción de la exposición a ambientes contaminados y el uso de medidas de protección en entornos de riesgo, como zonas rurales, almacenes o espacios cerrados con presencia de excrementos de roedores. La transmisión entre humanos es excepcional y se ha documentado de forma limitada en algunas cepas específicas de América del Sur.

Desde una perspectiva epidemiológica, es una enfermedad poco frecuente pero de alto impacto clínico, lo que obliga a los sistemas sanitarios a mantener protocolos de vigilancia activa y respuesta rápida. La clave no reside únicamente en la tecnología médica disponible, sino en la capacidad de sospecha clínica temprana, la coordinación hospitalaria y el acceso a cuidados intensivos.

El hantavirus representa un ejemplo claro de los límites actuales de la medicina frente a determinadas infecciones emergentes. Sin vacuna, sin tratamiento específico y con una evolución potencialmente fulminante, la respuesta médica se apoya en la rapidez, la precisión diagnóstica y la capacidad de sostener al paciente en los momentos más críticos.