Echagüe le ganó a Libertad y está a un paso de la permanencia

Este sábado por la noche, el Atlético Echagüe Club jugó el primer partido en su serie por la permanencia ante Libertad de San Jerónimo Norte. El partido tuvo lugar en el estadio Luis Butta y contó con el arbitraje de Emiliano Gasser y Gabriel Casari. Tras su eliminación ante Ateneo, el Negro se vio arrinconado: para seguir en la Liga Nacional de Vóley Masculino debe ganar esta serie.

El camino comenzó torcido, porque el conjunto paranaense batalló, pero perdió el primer set por 27/25 y sufrió un duro golpe anímico luego de casi media hora de juego. Pese a lo que pudo significar ese golpe, el equipo de Juan Corona se rehízo y ganó los dos sets siguientes por 25/23 y 25/22, con lo que se puso 2-1 por delante.

Libertad apretó en el cuarto set y obtuvo la ventaja más holgada de la jornada: se impuso por 25/19 y llevó el partido al quinto set. Con la definición en la puerta, otra vez se dio un set cerrado en el que acabó imponiéndose el anfitrión por 17/15 para adueñarse del tie-break y así concluir con victoria por 3-2.

En este encuentro los titulares del equipo de Corona fueron Ignacio De Veccio, Elián Carricaburu, Henry Sinner, Franco Bournot Nasca, Denis Pérez y Salvador Mansilla. Los líberos son Jesús Rondán y Fausto Galizzi Kohan. En el banco esperaron por su chance Juan Hollman, Pedro Sciarra, Thiago Pérez Jacaob, Augusto Moscovich, Héctor Ganduglia y Enrique Gallinger.

Con la serie 1-0, Echagüe vuelve a ser local este domingo a partir de las 19. En caso de ganar el segundo partido en condición de visitante con el arbitraje de Renzo Leiva y Pablo Pérez, el conjunto paranaense logrará la permanencia en la categoría.