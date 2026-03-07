Sonder eliminó a Rowing y avanzó a las semifinales

Rowing no pudo en el segundo juego de cuartos de final y quedó eliminado.

En el estadio del Club Sonder, en Rosario, el Paraná Rowing Club jugó el segundo partido de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Vóley Masculino. El Remero había perdido el primer duelo en el Parque Escolar Enrique Berduc por 3-1 (parciales de 27/25, 26/24, 23/25 y 25/20), por lo que estaba obligado a ganar.

Sin embargo y aunque dio mucha pelea, el conjunto Remero no pudo ante su rival rosarino. Sonder se hizo fuerte en su casa y barrió el encuentro en poco más de una hora de juego. El 3-0 con el que se impuso el equipo rosarino constó de un triple 25/21 que dejó a las claras que se trata de uno de los candidatos a ganar el título.

En este duelo, el entrenador Jesús Nadalín optó por arrancar con Felipe Requejo, Martín Pérez, Valentino Rivarola, Matías Sauthier, Fausto Furtado y Facundo Nadalín. Los líberos fueron David Rodríguez y Francisco Pérez.

El resto del plantel del conjunto paranaense lo componen Alan Lazo, Federico Borghello, José Gaioli, Mariano Rievro, Santiago Castillón y Santiago Aranda.

El Remero cerró una buena campaña que le permitió alcanzar la Ronda Campeonato y ubicarse entre los ocho mejores de la competencia. El avanzar a esta instancia le permitió confirmar su permanencia en la categoría, la cual podrá disputar en 2027.