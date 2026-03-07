Biagi ganó la clasificación del TC Pista en Viedma

Este sábado por la tarde se desarrolló la clasificación del TC Pista. El autódromo de Viedma fue sede de la actividad por la segunda fecha del torneo, que primero tuvo el desarrollo de los entrenamientos y luego la disputa de la clasificación.

Primero se desarrolló la última tanda de los entrenamientos, en donde Santiago Biagi dejó ver que sería dominante. El piloto del RUS MED Team marcó un tiempo de un minuto, 30 segundos y 47 milésimas que lo puso por delante de todos. Detrás quedaron Thomas Pozner y Faustino Cifré, que fueron 24 y 329 milésimas más lentos, respectivamente.

Después de un par de horas de espera y las pruebas correspondientes al Turismo Carretera llegó el momento de la clasificación. Allí apareció otra vez Biagi para ser dominante. En este caso, el Dodge Challenger de Biagi completó el giro en un minuto, 28 segundos y 941 milésimas, marcando un nuevo récord del circuito.

Detrás del piloto del RUS MED Team llegó Nicanor Santilli Pazos, que fue 416 milésimas más lento. El tercer lugar, en tanto, fue para Eugenio Provens, que acabó a 625 milésimas del poleman de la jornada.

La lluvia perjudicó el desarrollo de la clasificación, ya que mientras estaba el segundo grupo se produjeron los despistes de Braian Quevedo y Benjamín Antón que obligaron a flamear la bandera roja. En ese contexto, el ramirense Manuel Borgert acabó en el séptimo lugar, a un segundo y 795 milésimas del poleman.

La actividad se completará el domingo con la disputa de las series que se desarrollarán a las 10.05 y 10.30 lideradas por Biagi y Santilli Pazos, respectivamente. La final, en tanto, comenzará a las 12.55.