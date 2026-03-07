Úbeda podrá contar con Ángel Romero para enfrentar a San Lorenzo

Este sábado hubo entrenamiento para Boca Juniors. El Xeneize aprovechó el paro del fútbol nacional por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para continuar con sus entrenamientos previos al partido frente a San Lorenzo de Almagro del próximo miércoles a las 19.45.

En ese marco, Claudio Úbeda contó con buenas noticias. En la práctica de este sábado por la mañana, el técnico contó con el retorno a los ensayos de Ángel Romero, que dejó atrás una molestia muscular. El atacante estará disponible para formar parte de la lista de convocados para el partido ante el Ciclón.

Una molestia en el aductor de la pierna derecha es lo que había impedido que el jugador que llegó al Xeneize en este mercado de pases estuviera disponible. Sin embargo, como no se trató de un desgarro, solo necesitó diez días para volver a estar a disposición de Úbeda, que podrá contar con él para el miércoles, indica TyC Sports.

Sin embargo, el desarrollo de los últimos partidos de Boca Juniors hace pensar que el entrenador apostará por sostener a la dupla compuesta por Miguel Merentiel y Adam Bareiro. De ser así, el atacante deberá esperar su posibilidad en el banco de los suplentes.

Tampoco corre la posibilidad del 4-3-3, debido a que el buen rendimiento de Tomás Aranda en el partido ante Lanús hace suponer que será titular en el próximo encuentro. Todo esto deberá definir el técnico, que también cuenta con el retorno de Alan Velasco, que vuelve a estar a disposición.