Maratón Acuática Chapetón-Paraná: Eugenia Peltzer se quedó con la victoria

La paranaense Eugenia Peltzer se quedó con la victoria en la maratón de aguas abiertas.

Este sábado se disputó la Maratón Acuática Chapetón - Paraná. La representante del Paraná Rowing Club, Eugenia Peltzer, se quedó con el primer puesto de una nueva edición de la tradicional competencia disputada en las aguas del río Paraná.

La entrerriana completó el exigente recorrido en un tiempo de cuatro horas, cinco minutos y 22 segundos, completando una gran actuación en esta travesía que se vio acompañada por una hermosa jornada climática.

Peltzer logró imponer un ritmo sólido durante el recorrido para quedarse con la victoria en un trayecto donde la resistencia física, la estrategia y la lectura del río suelen marcar diferencias entre los participantes.

El segundo lugar fue para el rosarino Rodrigo Miranda, mientras que el bonaerense Joaquín Lizondo completó el podio de la prueba, que reunió a nadadores de distintas provincias.

La competencia tuvo su largada a las 14.15 desde El Chapetón y la llegada se desarrolló en la playa del Club Atlético Estudiantes ante un buen marco de espectadores.

De esta manera, se completó el calendario estival de Aguas Abiertas dispuesto por la Asociación Civil Barrancas del Paraná.

Resultados | Maratón Acuática Chapetón - Paraná1°) Eugenia Peltzer (Paraná): 4h5’22”.2°) Rodrigo Miranda (Rosario): 4h8’17”3°) Joaquín Lizondo (Grand Bourg - Buenos Aires): 4h10’33”. 4°) Carolina Ferino (Alberti - Buenos Aires).5°) César Luis González (Banfield - Buenos Aires).6°) María de los Milagros Cámara (Ciudad de Buenos Aires).7°) Matías Colace (Ramos Mejía - Buenos Aires).8°) Daniela Corrales (Ciudad de Buenos Aires).9°) Mariano Morales (Ciudad de Buenos Aires).10°) Damián Marrón (Crespo).