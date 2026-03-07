“Hito institucional”: por primera vez, dos mujeres asumen el rectorado de una universidad pública centenaria

Laura Tarabella es la nueva rectora de la UNL y Liliana Dillón, la vicerrrectora; tienen mandato hasta 2030.

Por primera vez en 106 años desde su fundación, dos mujeres asumieron el rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). “Es el corolario de un camino recorrido por muchas mujeres en la docencia, investigación y gestión”, resaltó Laura Tarabella, ya en el cargo de rectora de esa casa de estudios, junto con Liliana Dillón, vicerrectora, quienes asumieron funciones durante un acto que marcó “un hito institucional y democrático”, según coincidieron en señalar las flamantes responsables de esa universidad.

Tarabella y Dillón estarán al frente de la UNL hasta 2030. El anterior rector fue Enrique Mammarella, quien lideró esa institución universitaria durante los últimos ocho años.

En su primer discurso, Tarabella colocó en valor el ejercicio democrático del gobierno universitario. “Este hecho –dijo- tiene aún un grado de mayor significación porque por primera vez en 106 años de historia de nuestra universidad quienes asumen este liderazgo son dos mujeres”, y definió el acontecimiento como “el corolario de un camino recorrido por muchas mujeres en la docencia, investigación y gestión”.

La nueva rectora de la UNL resaltó la importancia “del diálogo, la escucha y la no agresión como pilares fundamentales de la convivencia democrática” pero advirtió sobre un escenario mundial de inestabilidad y “una realidad nacional signada por la incertidumbre y la poca vocación al diálogo”, consignó el diario La Nación.

Hizo luego un llamado a recuperar los “tonos acordados” y “la escucha empática para intervenir en la complejidad de las instituciones educativas” actuales.

Uno de los momentos más fuertes del discurso de Tarabella fue la referencia a la crítica situación presupuestaria que enfrentan las universidades. Al respecto, denunció la “falta de interés del gobierno nacional de proveer los recursos necesarios” y “el desconocimiento de la necesidad de recomposición salarial para docentes, no docentes y científicos”.

“Hoy más que nunca debemos redoblar esfuerzos y energías para que se garantice un financiamiento acorde al sostenimiento de nuestras instituciones educativas”, enfatizó, al tiempo que apeló a la “creatividad” y al “uso racional de los recursos”, en una institución donde ”106 años de historia y trayectoria nos avalan y respaldan. Podremos y sabremos avanzar y prosperar”, afirmó Tarabella.

Trayectorias

La flamante rectora de la UN es oriunda de la localidad de San Vicente, departamento Castellanos, al oeste de esta capital provincial. Se graduó como profesora de geografía en la entonces Facultad de Formación Docente en Ciencias, actual Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la UNL.

Posee una larga trayectoria de militancia y desempeño en la gestión universitaria. Fue consejera estudiantil y presidenta del Centro de Estudiantes por la Agrupación Franja Morada en 1996. Ya graduada, fue electa consejera por el claustro de docentes auxiliares y posteriormente por el de docentes adjuntos ante el consejo directivo de la FHUC. Fue elegida en 2018 y posteriormente reelecta en 2022 como decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias que tiene su sede en Ciudad Universitaria, una unidad académica caracterizada por una amplia diversidad de carreras y disciplinas que conforman su propuesta académica, desarrolló el diario La Nación.

En la gestión universitaria Laura Tarabella se desempeñó como directora de Enseñanza de Grado y posteriormente secretaria académica de la UNL (2016-2017), espacios desde los cuales ha mantenido una participación activa en diferentes ámbitos relacionados con la gestión de la educación superior.

Liliana Dillón, vicerrectora, es contadora pública nacional y magíster en docencia universitaria por la UNL y doctoranda en ciencias económicas, empresariales y jurídicas en la Universidad de Almería (España). Se especializó en desarrollo local y economía social en Flacso y cuenta con formación de posgrado en economía social y desarrollo regional (Unsam), coyuntura y análisis macroeconómico, economía monetaria internacional, auditoría y seguridad informática, entre otros trayectos académicos.

Con más de 30 años de experiencia docente en la UNL, es profesora en el área de economía desde 1992 y se desempeña como docente investigadora en ciencias de la educación y en economía y negocios. Su producción académica aborda la economía social, la enseñanza de la economía en los ciclos iniciales universitarios y la responsabilidad social, con múltiples publicaciones, proyectos de investigación y extensión, y dirección de pasantes y tesistas.