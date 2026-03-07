Eduardo Coudet recuperó a Quintero para su próximo compromiso

Con el fútbol nacional detenido por el paro convocado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) los clubes de Primera División aprovecharon para continuar con sus entrenamientos. Ese es el caso de River Plate, institución a la que se le suma el cambio de entrenador: ahora es Eduardo Coudet quien conduce al equipo.

El Millonario se prepara para visitar el próximo jueves a las 21.30 a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la décima fecha del torneo. Este fin de semana debía enfrentar a Atlético Tucumán como local, pero con la fecha libre el técnico pudo trabajar en el predio de Ezeiza para preparar a su equipo.

Pese a no contar con mucho tiempo desde su llegada, el entrenador prefirió no realizar doble turno, pero contará con días suficientes para trabajar el equipo antes de su debut en la institución tras su reciente paso por Alavés de España. Su principal desafío pasa por cambiar la mentalidad de un equipo que, salvo en su última presentación, se acostumbró a perder en el cierre del período de Marcelo Gallardo como entrenador.

Aunque todavía es una incógnita cómo formará a su equipo, Coudet recibió buenas noticias este sábado con el retorno de Juan Fernando Quintero a las prácticas. El colombiano volvió a trabajar a la par de sus compañeros luego de la lesión sufrida en el bíceps femoral. Aunque está falto de ritmo, el cuerpo técnico confía en poder contar con él para el partido ante el Globo.