Werner clasificó tercero en el Turismo Carretera

Este sábado se desarrolló el grueso de la actividad correspondiente a la segunda fecha del Turismo Carretera. Luego de algunos entrenamientos llegó el momento de la clasificación, en la que los pilotos midieron su rendimiento. El autódromo de Viedma, Río Negro, fue escenario de esta etapa.

Después de despistar durante los entrenamientos en los que sus rendimientos fueron suficientes para el 10° y 12° lugar, Julián Santero se quedó con la clasificación. Un registro de un minuto, 28 segundos y 113 milésimas le bastó para ser el poleman y darle su primer triunfo clasificatorio en la categoría a la marca BMW.

El piloto mendocino quedó por delante de Elio Craparo, que firmó su mejor clasificación en la categoría a apenas 233 milésimas del vencedor. El tercer lugar, en tanto, fue para el paranaense Mariano Werner, que por cuarta ocasión consecutiva se metió entre los tres mejores de la clasificación en ese escenario.

El uruguayense Nicolás Bonelli también participó de la clasificación, pero terminó lejos de las principales posiciones. A bordo de su Ford Mustang el tiempo que registró quedó a 864 milésimas del mejor registro de la jornada, por lo que ocupó el 26° lugar.

En las series tendrá la chance de remontar, ya que las baterías clasificatorias podrían reordenar la grilla. La primera será a las 10.55, la segunda comenzará a las 11.20 y la última iniciará a las 11.45. Los resultados determinarán el ordenamiento con el que saldrán a la final que comenzará a las 14.

Clasificación | Turismo Carretera | Fecha 2 (en Viedma)

1°) Julián Santero (BMW): 1’28”113/1000.

2°) Elio Craparo (Ford): a 233/1000.

3°) Mariano Werner (Ford): a 270/1000.

4°) Mauricio Lambiris (Ford): a 285/1000.

5°) Andrés Jakos (Toyota): a 373/1000.

---

26°) Nicolás Bonelli (Ford): a 864/1000.