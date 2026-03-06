Nueva convocatoria a integrar el Órgano de Revisión de Salud Mental

El Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSM) resolvió abrir nuevamente el plazo para la presentación de postulantes a la integración de su plenario en representación de organizaciones de derechos humanos, mientras que dispuso la inscripción de aquellas que se registraron por las entidades de profesionales y trabajadores de la salud y por las asociaciones de usuarios y familiares de servicios de salud mental.

En la Resolución Nº 2/2026, el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera, estableció “tener por inscriptas a las siguientes organizaciones: Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (AUFASaM), para la categoría representante de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud (art. 7 inc. d Ley 10445) y Asociación de Médicos y Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER), para la categoría representante de profesionales y otros trabajadores de la salud (art. 7 inc. e Ley 10445)”.

A su vez, decidió: “Convocar nuevamente a las entidades que decidan postularse para integrar el Órgano de Revisión de Salud Mental en la categoría de representantes de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos con personería jurídica (art. 7 inc. f Ley 10445)”.

Las organizaciones interesadas deben presentar la documentación requerida hasta el 17 de marzo. La inscripción podrá realizarse en forma presencial en la sede del Órgano (Córdoba 522, de Paraná) en el horario de 7 a 13 o en forma virtual a través del correo electrónico: organoderevisioner@jusentrerios.gov.ar. Para consultas se ofrecen los teléfonos (0343) 4209393/4.