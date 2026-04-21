Paraná: lanzan la Cátedra Francisco para abordar problemáticas sociales, políticas y culturales

La ciudad de Paraná será escenario este miércoles 22 de abril del lanzamiento de la Cátedra Francisco, un nuevo espacio orientado a la formación, la reflexión y el diálogo en torno a los principales desafíos de la actualidad. La iniciativa, inspirada en el pensamiento del Papa Francisco, propone promover la cultura del encuentro como eje central para abordar problemáticas sociales, políticas y culturales.

Organizada por el Instituto de Pensamiento Social de la Iglesia (IPSI), la cátedra busca fomentar el compromiso social, la justicia y el protagonismo de los pueblos, convocando a distintos actores de la comunidad a participar de una construcción colectiva del conocimiento.

El encuentro se desarrollará a partir de las 19 horas bajo modalidad híbrida, lo que permitirá la participación tanto presencial como virtual. La propuesta está abierta a todas aquellas personas interesadas en reflexionar sobre la realidad actual y contribuir a su transformación desde una perspectiva solidaria e inclusiva.

Desde la organización destacaron que la Cátedra Francisco pretende consolidarse como un ámbito plural de intercambio, donde el diálogo y la participación sean herramientas fundamentales para pensar y proyectar un futuro más justo.