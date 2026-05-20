Paraná conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

La ciudad celebrará la fecha patria con distintas propuestas: la gala patria, el izamiento del Pabellón Nacional, el solemne Tedeum y el tradicional desfile cívico-militar en calle Almirante Brown entre República de Entre Ríos y Gobernador Crespo. Organizado por la Municipalidad de Paraná.

Las actividades comenzarán el domingo 24 de mayo a las 19:45 con una gala en el Teatro Municipal 3 de Febrero (entrada libre, por orden de llegada). La misma reunirá distintas expresiones culturales vinculadas a la identidad y las tradiciones argentinas.

En tanto el lunes 25, a las 8, será el izamiento de la bandera en Plaza 1° de Mayo y posteriormente, a las 9:30, se desarrollará el solemne Tedeum en la Iglesia Sagrada Familia De Nazareth (Almte. Guillermo Brown 2500).

El acto central será a las 10:30 con el desfile cívico-militar, que tendrá lugar en calle Almirante Brown, entre República de Entre Ríos y Gobernador Manuel Crespo, con la participación de delegaciones escolares, colectividades, clubes, fuerzas armadas y de seguridad, entre otras instituciones.