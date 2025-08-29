Tras el escándalo de los audios, aparecen grabaciones de Karina Milei en una reunión privada

En medio del escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad, revelaron este viernes los primeros audios filtrados atribuidos a Karina Milei. La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.

"No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos", se escucha en el primer audio. "Entonces, acá ni siquiera.. porque en verdad no tienen que estar 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a a las 11 de la noche de la Casa Rosada", se oye en un segundo registro, en lo que sería un reproche a un interlocutor.

Lo difundió Carnaval Stream. Según el conductor Mauro Federico, que ya había lanzado los primeros registros, el material le llegó esta madrugada bajo la consigna "la puntita". Se remontaría a cuando comenzó a haber "ruido" al interior del Gobierno y fue tomado en una oficina pública. Aseguran que existen 50 minutos de audio de Karina Milei.

En ambas grabaciones no hay ninguna referencia al esquema de presuntas coimas que expusieron las filtraciones de Diego Spagnuolo.

En los audios anteriores se escuchaba a Spagnuolo, ahora exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad. La primera tanda se publicó en el mismo canal de streaming, hace más de una semana, y fueron el disparador de una denuncia presentada por Gregorio Dalbon, abogado vinculado con Cristina Kirchner, que a su vez impulsó allanamientos. Y eyectó de su puesto a Spagnuolo.

En esas grabaciones, de las que no se conoce fecha ni cómo se registraron, se plantea un presunto mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos.

Spagnuolo afirma que se enteró de la maniobra y describe cómo habría sido la operatoria: "De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia". Asegura haber advertido a Javier Milei sobre la operatoria y dijo que no es parte de ese esquema.

Esos audios y otros que se difundieron en las semanas siguientes mencionaban a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem. Hasta este viernes, no se habían revelado grabaciones en las que apareciera la voz a alguno de ellos dos.

"El problema... Todavía no tuvo ningún quilombo Karina. Porque la gente no la quiere a Karina. Pero encima se genera alrededor de ella un... o sea... todo este olor a podrido. Vos lo ves a Lule... Lo ves, es negro, desagradable...", se escucha en una de las últimas grabaciones de Spagnuolo, reproducida el jueves por la señal A24.

Este viernes, además, la Justicia hizo nuevos allanamientos en todas las sedes de la Agencia de Discapacidad y en la Droguería Suizo Argentina, apuntada por los materiales publicados anteriormente. El jueves por la noche Spagnuolo había designado como abogado a Ignacio Rada Schultze.

Javier Milei recién habló sobre el escándalo el miércoles, justo antes de recibir pedradas en un acto de campaña en Lomas de Zamora. Volvió a referirse al caso el jueves, en un discurso ante empresarios, cuando sostuvo que se trata de una "operación difamatoria". Y añadió: "Es otro artilugio de la casta, una nueva mentira".