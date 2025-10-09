Secuestraron drogas y dinero en un control vial sobre la Ruta Nacional 12

Un procedimiento por narcomenudeo se llevó a cabo en el puesto de control vial Paso Telégrafo, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, en el departamento La Paz, cuando el personal policial detuvo un vehículo Ford Ecosport que circulaba desde el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, con destino a la provincia de Corrientes.

En el automóvil viajaban tres hombres mayores de edad, quienes fueron identificados durante el control de rutina. Mientras los uniformados verificaban la documentación del rodado y de sus ocupantes, percibieron un fuerte olor a marihuana que emanaba desde el interior del habitáculo.

Ante la sospecha, se solicitó la intervención de “Luna”, la perra detectora de drogas, y su guía, quienes confirmaron la posible presencia de sustancias estupefacientes.

Con conocimiento del Juzgado Federal de Paraná y en presencia de testigos civiles, los efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental La Paz procedieron a realizar una inspección exhaustiva del vehículo, conforme al artículo 230° bis del Código Procesal Penal de la Nación.

El registro permitió hallar 19,6 gramos de cannabis sativa (cogollos), 2,9 gramos de clorhidrato de cocaína, una pistola de CO2 símil arma de fuego y una suma de $339.100 en efectivo.

De inmediato se informó el resultado de la pesquisa al magistrado interviniente, quien dispuso derivar las actuaciones a la Unidad Fiscal de La Paz, al encuadrarse el hecho en el delito de narcomenudeo, conforme a la Ley Provincial Nº 10.566.

Por disposición judicial, se ordenó el secuestro formal de todos los elementos hallados y la correcta identificación de los tres individuos que se desplazaban en el rodado. La causa continúa en trámite bajo la órbita de la Justicia entrerriana.