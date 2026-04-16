Este domingo continúa el ciclo de cine y poesía en Gato Negro

El café cultural Gato Negro, ubicado en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, llevará a cabo la proyección del film Paterson este domingo 19 de abril a las 19. La actividad se inscribe en la tercera fecha del ciclo de cine y poesía que el espacio desarrolla durante el mes de abril, con el objetivo de difundir obras de autor que exploran el vínculo entre lo cinematográfico y la creación literaria. Para esta nueva función, el espacio propone un acercamiento a una de las piezas más aclamadas de la cinematografía contemporánea.

La película fue estrenada originalmente en el año 2016 tras su paso por la competencia del Festival de Cannes. Narra siete días en la vida de un conductor de autobús llamado Paterson, quien habita en la ciudad homónima de Nueva Jersey. La pieza muestra poco a poco la minuciosa rutina del protagonista, un hombre tranquilo y de vasta cultura que dedica sus momentos libres a la escritura de poesía en un cuaderno personal.

Paterson cosechó importantes distinciones a nivel global, destacándose su nominación a la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el premio póstumo Palm Dog para la perra Nellie por su participación en el film. El desempeño del actor protagonista, Adam Driver, fue valorado obteniendo el premio a Mejor Actor por parte de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles y nominaciones en la misma categoría en los Premios Gotham y ante la Asociación de Críticos de Cine de Chicago. El guion escrito por Jim Jarmusch recibió candidaturas en los premios de la Boston Society of Film Critics y en los Gotham.

La película tiene una duración de 113 minutos.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.