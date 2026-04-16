Santa Fe celebra el Festival de Tango con propuestas de formación y espectáculos

Santa Fe llevará adelante el Festival de Tango desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de abril en diversos espacios de su capital. Este encuentro tiene como propósito articular la formación académica con la preservación del patrimonio y la oferta de espectáculos de jerarquía internacional. Todas las actividades programadas, que incluyen talleres técnicos y presentaciones en vivo, se desarrollarán con entrada libre y gratuita.

La propuesta de esta edición trasciende la agenda convencional de conciertos para establecerse como un espacio de transferencia de saberes, integrando a instituciones educativas de prestigio como el Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco, el Instituto Superior de Música y el Foro Cultural de la UNL. El eje formativo comenzará el viernes 17 por la mañana en el Instituto Superior de Música con talleres de especialización técnica destinados a ejecutantes de piano, bandoneón y cuerdas, los cuales serán complementados con un taller de orquesta enfocado en la coordinación grupal.

Estas instancias pedagógicas continuarán durante la jornada del sábado, sumando además charlas abiertas sobre el lenguaje tanguero y clínicas de ritmos en el SUM del Liceo Municipal, con el objetivo de profundizar en los conceptos teóricos del género.

Programa detallado

Formación

Talleres de Especialización (17 y 18 de abril) en Instituto Superior de música (Ciudad Universitaria)

9 a 11: Clases de instrumento (piano, bandoneón y cuerdas).

11 a 13: Taller de Orquesta de Tango (coordinación y dinámica grupal). El sábado se suma un segundo encuentro de 15 a 17. Inscripción previa aquí.

Instancias Abiertas (sin inscripción previa)

Viernes 17, a las 15, ISM (Ciudad Universitaria): Clase grupal "El lenguaje tanguero: articulaciones, fraseos y posibilidades expresivas". Sin inscripción.

Viernes 17, a las 18, Liceo Municipal (Molino Marconetti, Dique II Puerto de Santa Fe): Clínica de ritmos y conceptos tangueros en el SUM del Molino Marconetti.

Programación

Viernes 17, a las 20:30, Nave del Liceo Municipal: Apertura oficial con la impronta bailable y potente de las Orquestas Típicas La Biandunga y El Arrastre.

Sábado 18, a las 18, Foro Cultural UNL (9 de Julio 2150): Proyección de la película fundacional ¡Tango! de Luis Moglia Barth, en una acción conjunta con el Cine Club Santa Fe.

Sábado 18, a las 20;30, Biblioteca Dr. José Gálvez (9 de Julio 2154): "Tango del Siglo XXI", con las propuestas contemporáneas de Vaho y Astillero.

Domingo 19, a las 17, Casa de la Cultura (Bv. Gálvez 1274): Recorrido mediado por el edificio recuperado.

Domingo 19, a las 18, Casa de la Cultura: Se sucederán en el escenario referentes locales: el dúo Andrea Eletti y Gabriel De Pedro, el Trío Cernotto, Molina y Ciccazzo, y la dupla Luciana Tourné junto a Juan Aneiros Monti.

Domingo 19, a las 21, Patios de Casa de la Cultura: Presentación del Quinteto Revolucionario. La agrupación oficial de la Fundación Astor Piazzolla presentará "Celebración Piazzolla", un concierto que jerarquiza el festival al traer a Santa Fe la ejecución técnica más fiel al legado del mayor revolucionario del tango.