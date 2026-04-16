Juan Bautista Mahiques designó a su hermano Esteban como titular de asesores en el Ministerio de Justicia

Juan Bautista Mahiques junto a Karina Milei. El nombramiento de su hermano fue oficializado por decreto en el Boletín Oficial y rige desde el 6 de marzo; el cargo será de carácter ad honorem.

El Gobierno designó a Esteban Mahiques como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial y cuenta con las firmas de su hermano y ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.

El texto indica que el cargo será desempañado ad honorem, lo que implica que no percibirá remuneración por el desempeño de esa función. Asimismo, fija como fecha de inicio el 6 de marzo de 2026.

Esteban Mahiques se desempeñaba como funcionario de la Cancillería y fue miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. El hombre de 43 años, había sido señalado por supuestos vínculos con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en medio de las denuncias contra el dirigente del fútbol local realizadas por ARCA y que incluyen al titular del organismo, Claudio Tapia.

Estaban es el hermano menor de Juan Bautista, exmiembro de la Comisión de Ética de la Conmebol y exfiscal general de CABA, y hermano mayor de Ignacio Mahiques, juez de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires. Es hijo de Carlos Mahiques, camarista de la Casación que, según reveló el diario La Nación festejó su cumpleaños en la fastuosa quinta atribuida a Toviggino en Pilar, una de las propiedades allanadas e investigadas por la Justicia.

En las últimas horas, el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, aseguró que, tras el desembarco de los Mahiques en Justicia, las cusas por evasión fiscal que sacudieron los cimientos de la sede del fútbol argentino podrían no prosperar. “Yo no tengo ninguna esperanza en que el ministro de Justicia tenga interés en avanzar con la AFA”, dijo en una entrevista radial.

Además, denunció que fue Mahiques quien pidió que fuera desplazado. “Se ve que el ministro de Justicia le pidió al Presidente de la República que me desplazaran. Y el Presidente de la República accedió a esa petición o a ese requerimiento del ministro. Pero el ministro nunca habló conmigo, así que no tengo la menor idea de lo que piensa ni lo que quiere hacer. Pero está claro que no hay mucho interés en investigar a la AFA”, dijo Vitolo, consignó el diario La Nación.

En ese sentido, señaló que los vínculos de Mahiques con la entidad que encabezan Tapia y Toviggino son de público conocimiento. “El ministro de Justicia es una persona vinculada a la AFA, está en todos los medios, es difícil que quiera o tenga interés en investigar una universidad inexistente de la cual él fue vicerrector”, sostuvo Vitolo, recordando que Mahiques fue designado por Tapia como autoridad de la Unafa, entidad que se presentó como universidad sin estar habilitada para ello.